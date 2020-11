Lada 4x4 voor de ruige pakketjesbezorger

We laten geen gelegenheid onbenut om de Lada 4x4 op het digitale podium te tillen. Als Lada nieuwe bedrijfswagenversies van de ooit als Niva in Nederland verkochte offroader aan zijn Russische leveringsgamma toevoegt, zijn we er dan ook als de kippen bij om het sympatieke nieuwsfeitje te tonen.

Pakketjes bezorgen in een afgelopen dorp in Rusland? Succes. Het Russische wegennet is net zo egaal als het gezicht van een zestienjarige puber en dus moet je vierwieler van goeden huize komen om de dagelijkse kilometers lang te kunnen verdragen. Gelukkig is daar Lada, het al even uit West-Europa vertrokken merk dat nog altijd de sinds 1977 verkochte 4x4, voorheen Niva geheten, in zijn showrooms heeft staan. Lada levert al jaren versies van de 4x4 met een open laadbak of met opbouw en nu zijn die vierwielaangedreven bedrijfswagens gemoderniseerd.

Je voelt hem al aankomen: de wijzigingen die Lada op de bestelversies van de 4x4 doorvoert vallen als 'marginaal' te bestempelen. De 'grijs kenteken' 4x4's krijgen het nieuwe interieur dat Lada vorig jaar in de reguliere versies van het model stopte. Verwacht natuurlijk geen moderne werkplek, de 4x4 blijft tenslotte een stokoud model. De middenconsole is opnieuw ontworpen, maar had begin jaren negentig ook al niet in het model misstaan. De wat krakkemikkige ventilatieroosters van voorheen zijn naar boven verhuisd en zijn net als het nieuwe bedieningspaneel van de klimaatregeling met afgeronde hoeken afgewerkt. De schuifjes van de klimaatregeling zijn vervangen door draaiknoppen en de tuimelschakelaars maken plaats voor druktoetsen. Ook nieuw: het stuurwiel, de overkapping van de tellerbak én het daaronder gehuisveste instrumentarium. Tussen de analoge klokjes nemen we zelfs een digitaal displaytje waar. Zitten doe je voortaan op vernieuwd meubilair.

Aan de techniek wordt verder nauwelijks gesleuteld en dat betekent dat de bestelversie achter bladveren heeft, al kan de achteras voortaan een laadvermogen van 580 kilo in plaats van 490 kilo aan. De krachtbron blijft de bekende 83 pk leverende 1.7.