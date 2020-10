Lada Granta krijgt 340 pk!

Sinds de Kalina-lijn in 2018 werd samengesmolten met de Granta-familie, bestaat het leveringsgamma van de Lada Granta uit tal van varianten. Een 340 pk sterke Granta kenden we echter nog niet.

Wie in Rusland gaat winkelen voor een compacte familieauto in het B-segment en het graag bij een auto van Russische makelij houdt, kan niet om de Lada Granta heen. Sinds de Kalina-modellen aan de Granta-familie werden toegevoegd, is de Granta te krijgen als sedan, als liftback, als vijfdeurs hatchback én als compacte station. In principe worden de Granta's aangedreven door een 72 pk 1.6 achtklepper, maar wie zich echt wil onderdompelen in de overdaad van Avtovaz, kan bij Lada aankloppen voor een 1.6 van 98 pk met zestien kleppen. Wie de 10,5 seconden die de Granta daarmee nodig heeft om om naar 100 km/h te accelereren te traag vindt, moet MR-Motorsport eens raadplegen.

MR Motorsport is een Russisch rallyteam dat een Granta hatchback, die tot twee jaar geleden gewoon als Kalina in de Lada-showrooms stond, ombouwt tot een waar rallykanon. De 1.6 is uit de neus van de vijfdeurs gelepeld en maakt plaats voor een 1,8-liter viercilinder die zijn krachten via een sequentiële zesbak over alle vier de wielen verdeelt. Die 1.8 stampt er in de rally-Granta maar liefst 340 pk uit. De 1.254 kilo wegende Rus heeft een gestript binnenste, een rolkooi én kuipstoelen. Natuurlijk is ook het onderstel volledig onder handen genomen. MR Motorsport gaat volgend jaar meedoen aan de Absolute-klasse van het Russische rallykampioenschap. Kopen kun je de bijzondere Rus dus niet, maar we konden het niet laten er wat digitale aandacht aan te besteden.