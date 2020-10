Modern Renault-platform voor Lada

Lada gooit op termijn zijn eigen verouderde platforms in de prullenmand en maakt straks gebruik van een veel modernere modulaire Renault-basis. Dat blijkt uit documenten die Russische media in handen hebben gekregen.

Lada is het absolute budgetmerk van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie en dus is het niet geheel vreemd dat de Russische modellen niet altijd over de meest actuele hardware beschikken. Dacia, ook onderdeel van de alliantie, zet de nieuwe Sandero op het moderne modulaire CMF-platform van Renault en nu blijkt ook Lada van verse Renault-techniek te gaan profiteren.

Uit interne documenten van Avtovaz die op de bureaus van het Russische Drom zijn beland, blijkt dat alle Lada's binnen enkele jaren op een van het CMF-platform afgeleide CMF-B-LS-platform komen te staan. De letters LS staan in dit geval voor Low Specification, wat er op duidt dat dit een eenvoudige versie van de modulaire CMF-basis is. De Granta en de archaïsche Niva/4x4 staan elk op een eigen platform en modellen als de Largus (een Dacia Logan MCV van de eerste generatie) en de X-Ray staan op het oude B0-platform dat Dacia onlangs ook naar het grofvuil verwees. Naar verwachting start Lada zijn verjongingsronde al volgend jaar. De in 2015 gepresenteerde Vesta lijkt vooralsnog even de vernieuwingsdans te ontspringen. Dat model heeft een compleet eigen en al met Renault-techniek gelardeerde basis die het Lada B/C-platform heet. In de verre toekomst wordt ook de Vesta ongetwijfeld op het CMF-B-LS-platform gezet, maar dat kan nog jaren duren.

De Largus is waarschijnlijk de eerste Lada die wordt herzien. Hoe de toekomst voor de ooit Niva geheten Lada 4x4 er uit komt te zien, is nog niet helder. De Russen gaven met de 4x4 Vision in 2018 in ieder geval het signaal af dat ze nog altijd interesse hebben in een ruige offroader.