Lada Niva Travel heeft stokoud binnenste

De Chevrolet Niva werd onlangs in gefacelifte vorm aan het Lada-gamma toegevoegd als Lada Niva Travel. Het uiterlijk mag dan grondig zijn aangepakt, dat geldt niet voor het interieur van de auto die zijn leven in 2002 begon.

De Lada Niva Travel is helemaal fris om te zien. Althans, vanbuiten. De in 2002 als Chevrolet Niva op de markt gebrachte SUV mag dan wel een gemoderniseerd front en dito kont hebben, het innerlijk is nagenoeg ongewijzigd. Nu scheelt het natuurlijk dat de basis van de Niva Travel niet in 1977 ligt zoals bij naamgenoot Niva Legend, maar het zorgt wel voor een opvallend contrast tussen in- en exterieur.

Lada heeft een eerste interieurfoto van de Niva Travel vrijgegeven, die bevestigt dat de vanbuiten herziene SUV nagenoeg hetzelfde interieur heeft als het in 2002 gepresenteerde origineel. Zijn ronde cockpit die vloeiend overloopt in de overkapping van het instrumentarium doet inmiddels wat verouderd aan. Het provisorisch hoog in het dashboard verwerkte optionele scherm stamt uiteraard niet uit 2002, maar werd enkele jaren geleden al in de Chevrolet Niva geïntroduceerd. Lada geeft de Niva Travel een ander stuurwiel, een modernere radio en een herzien instrumentarium, maar daar houden de wijzigingen wel bij op. De aandrijflijn is nog ouder dan het binnenste. Onder de motorkap doet namelijk de 80 pk achtkleps 1.7 dienst als krachtcentrale, die in feite al sinds 1977 in de thans Niva Legend geheten oer-Niva ligt.

De Niva Travel wordt leverbaar in een reguliere variant én in een avontuurlijker aangeklede versie die Niva Travel Off-Road heet. Die laatste onderscheidt zich onder meer met zwarte kunststof aankleding. De Niva Travel heeft in Rusland een vanafprijs van omgerekend € 8.160. De Off-Road-uitvoering, met dakrails, 16-inch lichtmetaal, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en - jawel - zonnekleppen voor zowel bestuurder als bijrijder, wisselt vanaf omgerekend € 9.215 van eigenaar. Aan de top staat de Travel Luxe, die zowel met als zonder Off-Road-pakket leverbaar is. Deze zo'n € 9.720 kostende variant heeft twee airbags, een infotainmentsysteem, een achteruitrijcamera met sproeier, een verwarmbare voorruit, extra geluidsisolatie en in carrosseriekleur gespoten zijspiegels en deurgrepen. Combineer je de Luxe-uitvoering met de Off-Road-lijn, dan ben je in Rusland omgerekend € 9.885 kwijt.

