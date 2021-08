‘Korte’ Jeep Grand Cherokee beter in beeld

De Jeep Grand Cherokee L kennen we al, maar de versie zonder ‘L’ werd tot nu toe slechts op één afbeelding getoond. Dankzij onze spionagefotograaf kennen we de auto nu ook van de andere kant.

De Jeep Grand Cherokee komt in twee varianten. De langere ‘L’ is de versie die bij de introductie werd getoond. Die auto is een slagje kleiner dan de (Grand) Wagoneer, maar voor Europese begrippen alsnog behoorlijk gigantisch. Hij biedt ook in de VS drie zitrijen.

Die ‘L’ in de naam zou echter knap zinloos zijn als er niet ook een versie zonder die toevoeging kwam. Jeep toonde de ‘gewone’ Grand Cherokee al eens als plug-inhybride 4Xe, maar toonde daarbij slechts een afbeelding van de voorkant. Zonde, want het verschil met de grotere L zit ‘m uiteraard vooral in de achterzijde.

Dit wijnrode exemplaar geeft gelukkig antwoord op bijna alle vragen. De nagenoeg ongecamoufleerde testauto toont een kont die net even anders is dan die van de ‘L’. Zo zijn de nog altijd platte achterlichten aan elkaar verbonden middels een strip, die uiteindelijk vermoedelijk rood zal zijn en waarschijnlijk zelfs verlicht is. Van opzij zien we verschillen die ook op de eerdere afbeelding al duidelijk werden. Zo is er een chroomstrip die het dak optisch nét niet met de rest van de koets verbindt en loopt het achterste zijruitje schuiner af dan bij de L.

In de VS wordt de reguliere Grand Cherokee een vijfzitter, waar de L een zevenzitter is. Als dit model naar Europa komt schatten wij in dat het om de ‘korte’ variant zal gaan, die dan wellicht alsnog wordt voorzien van een derde zitrij. Hier wordt zo’n extra rij toch beschouwd als plek voor kinderen en zijn we wat meer bereid om compromissen te doen als het gaat om bagageruimte, terwijl Amerikanen vaak ook op dit vlak voor het ‘fullsize-or-nothing’-beleid gaan. De tijd zal het leren, want officieel kan de Nederlandse importeur nog niets over de Grand Cherokee vertellen.