Kia zet streep door Amerikaanse Cadenza en K900

Kia stopt in de Verenigde Staten met de Cadenza en de K900. Twee voor Europese begrippen forse Kia's. Het lijkt erop dat zustermerk Genesis in dat deel van de markt het monopolie krijgt in Amerika.

Een blik op het aanbod van bij ons bekende merken op markten hier ver vandaan is vaak wel interessant. Zo levert Kia onder meer in de VS vrij forse sedans die we hier in Europa niet kennen. Bovenaan de pikorde vinden we daar de Cadenza en de K900. Vooral die laatste is een auto die je niet direct met Kia zou associëren: een regelrechte aanval op auto's als de BMW 7-serie, Mercedes-Benz S-klasse en Audi A8, maar dan voor een gunstigere prijs. Een imposante verschijning. Een treetje lager staat de Cadenza, die het in de VS gemunt heeft op succesnummers als de Toyota Camry en Nissan Maxima.

Hoewel de Cadenza slechts een jaar geleden nog een stevige facelift kreeg aangemeten, was het kennelijk niet genoeg om de Amerikanen naar de showroom te trekken. Slechts 1.265 stuks verlieten een Amerikaanse Kia-showroom in 2020. De K900 schopt het al jaren zelfs niet verder dan enkele honderden exemplaren. Reden genoeg voor Kia om de stekker eruit te trekken. Dat meldt Car and Driver. Mogelijk niet in de laatste plaats omdat Kia zich wat gaat herpositioneren binnen de Hyundai Group. Genesis, kom er maar in!

Het luxemerk Genesis zal zonder twijfel de gemiste potentie van Kia in de hogere segmenten in de VS op moeten vangen. De G80 kun je zien als het wat luxere en hoger in de markt geplaatste alternatief voor de Cadenza, terwijl de G90 net als de K900 bovenaan de voedselketen staat. Beiden zijn ze aanzienlijk spraakmakender vormgegeven en de nadruk ligt sterker op 'premium'-beleving. Kennelijk spreekt het de Amerikanen ook meer aan; de G90 verkocht al grofweg 7 keer zo goed als de K900, de G80 doet het met rond de 7.000 stuks per jaar ook aanzienlijk beter dan de Cadenza. Nog altijd geen enorme aantallen, maar er zit meer potentie in.

Overigens betekent dit niet helemaal het einde voor de Cadenza en de K900. Ze worden onder meer in thuisland Zuid-Korea nog gewoon verkocht, waar ze respectievelijk K7 en K9 heten. Kia blijft in de VS in de lagere regionen van de markt aanwezig met de Rio sedan, Forte, K5 en Stinger.