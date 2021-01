Kia: zeven nieuwe EV’s tegen 2027

Kia Motors heet voortaan simpelweg ‘Kia’, maar dat is niet het belangrijkste element van Kia’s Plan-S-strategie. De nieuwe merkslogan ‘Movement that inspires’ gaat namelijk hand in hand met een grote focus op elektrisch vervoer én nieuwe mobiliteit. Kia zegt zich om te vormen van simpelweg een autoproducent naar een ‘aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen’. Kia zegt door zijn activiteiten uit te breiden en met nieuwe elektrische auto’s in te spelen op 'de veranderende verwachting van de consument'.

Dat klinkt wellicht weinig helder, maar er zijn gelukkig concrete voorbeelden. Te beginnen met de elektrische nieuwkomers, dat moeten er tegen 2027 namelijk zeven zijn. Deze zeven nieuwe EV’s maken allen gebruik van het reeds aangekondigde E-GMP-platform, een modulaire basis voor elektrische auto’s die ook door Hyundai zal worden toegepast. Die nieuwe modellen zullen niet alleen cross-overs of hatchbacks zijn, Kia spreekt ook over de komst van elektrische SUV’s (foto 4) en MPV’s. Kia zegt daarnaast ook een reeks EV’s specifiek voor de zakelijke markt te ontwikkelen. Het betreft hier geen auto's die specifiek voor de leaserijder zijn bedoeld, maar slimme modulaire voertuigen met een eveneens modulaire koets. Denk bijvoorbeeld aan kleine bestelauto’s voor last mile delivery. Tegen 2025 wil Kia een aandeel van 6,6 procent in de internationale EV-markt hebben. Een jaar later moet de totale EV-productie van het merk op 500.000 stuks liggen.

Kia belooft in het eerste kwartaal van dit jaar zijn eerste volledig nieuwe elektrische model op E-GMP-basis te presenteren. Het wordt een cross-over met een actieradius van meer dan 500 kilometer. Dit zal de eerste Kia zijn waar het nieuwe logo van het merk op zit. AutoWeek mikt erop dat dit de op de Futuron Concept geïnspireerde EV is waar we al een reeks spionagefoto’s van hebben kunnen laten zien.

Daar blijft het niet bij, Kia besteedt straks ook aandacht op speciaal voor autodeelprogramma’s. Kia zegt verder zijn producten op een duurzamere manier te willen produceren, en daar hoort ook het gebruik van meer recyclebare materialen bij. Ander nieuws komt in de vorm van een grotere focus op de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten die gebruik maken van elektrisch én autonome stadsauto’s. Hiervoor zet het merk nieuwe diensten op, waaronder het nieuwe WiBLE. Dit is een samenwerkingsverband met het Spaanse Repsol dat onder meer vijfhonderd Niro’s Plug-in Hybrid in Madrid gaat inzetten als deelauto.