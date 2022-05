Kia XCeed - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het ruiger ogende broertje van de Kia Ceed, de XCeed, is sinds 2019 op de markt. Toch lukte het de cross-over tot op heden niet om een plekje te bemachtigen in deze rubriek. Tijd om daarin verandering te brengen en te bekijken wat de XCeed biedt voor zijn basisprijs van ruim 28 mille.

Kia XCeed 1.0 T-GDi ComfortLine

€28.395

Op de prijslijst van de XCeed staan vier verschillende aandrijflijnen. Aan de onderkant staat de 1.0 T-GDi met 120 pk. Deze driecilinder turbo is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wel kun je alle leverbare uitvoeringen bestellen in combinatie met deze krachtbron. Het basismodel Comfortline is alleen verkrijgbaar in combinatie met de 1.0 T-GDi. Alle overige motoren op de prijslijst, de 1.5 T-GDi, 1.5 T-GDi MHEV DCT7 en de 1.6 T-GDi, zijn leverbaar vanaf de DynamicLine of DynamicPlusLine. Dat maakt ook dat het prijsverschil tussen de instapversies van de 1.0 T-GDi en de 1.5 T-GDi van 160 pk behoorlijk groot is. Die laatste is er namelijk pas vanaf €32.395.

Wat de pot schaft

Wie de configurator van de Kia XCeed voor het eerst aanslingert, wordt in eerste instantie begroet door een virtuele auto in de kleur Quantum Yellow. Dat is alleen niet de basiskleur. Het geel kost namelijk €795 extra, net als alle andere zeven tegen bijbetaling leverbare kleuren. De enige kleur die geen meerprijs heeft is het getoonde Casa White. Voor de wielen heb je op de ComfortLine af fabriek namelijk geen andere keuze dan 16-inch lichtmetalen exemplaren. Dankzij verchroomde omlijsting van de zijruiten en de lichtgrijze skidplates onder de voor- en achterbumper oogt de instapper gelukkig niet heel karig. Wil je toch wat meer? Dan kun je voor €366 het 'Design Pack' aanvinken. Dan zijn diverse exterieurdelen, zoals de zijspiegels, hoogglans gepolijst.

De XCeed is verder standaard uitgerust met led-koplampen en led-achterlichten. Een lichtsensor en een grootlichtassistent zijn eveneens onderdeel van de verlichting. Bij het parkeren staat een achteruitrijcamera je bij. Parkeersensoren zijn helaas nog niet aanwezig op he instapmodel van de XCeed, daarvoor moet je minimaal bij de DynamicLine aankloppen. Ook Keyless Entry en elektrisch inklapbare buitenspiegels zijn nog niet inbegrepen bij de basis-XCeed. Die buitenspiegels zijn dan wel weer elektrisch verstel- en verwarmbaar. Ook zijn de zijruiten rondom elektrisch te bedienen.

Doelmatig

Binnenin de XCeed ComfortLine zijn de configuratiemogelijkheden nog beperkter dan bij het exterieur. Je moet het dus doen met zwarte stoffen bekleding met een patroontje en zilverkleurige details op het dashboard en in de deuren. Recht voor je neus zit en set analoge tellers met daarin een 4,2-inch schermpje voor de boordcomputer. Een multifunctioneel lederen stuurwiel is standaard, de pookknop is ook meteen met leder bekleed. Ook heeft de XCeed standaard een middenarmsteun, wat wel zo prettig is voor de langere ritten. Cruisecontrol is daarvoor ook een prettige bijkomstigheid, al is deze op het basismodel van de XCeed niet adaptief.

Qua multimedia biedt de instap-XCeed een 8-inch touchscreen met een usb-aansluiting en Bluetooth-connectiviteit. Via dat systeem kun je ook meteen met Apple CarPlay en Android Auto aan de slag, dus om navigatie hoef je in principe niet verlegen te zitten. Onder het scherm zit een bedieningspaneel voor de handbediende airconditioning. Zijn we dan nog iets vergeten? Jazeker, want de XCeed heeft standaard een autonome noodremassistent, vermoeidheidsherkenning en actieve rijbaanassistentie aan boord. In principe dus alles wat je nodig hebt.

Verder is er met de ComfortLine niet heel veel meer mogelijk als je extra opties wenst. Voor meer luxe moet je bij de duurdere uitvoeringen zijn. De DynamicLine is met een meerprijs van €2.000 na de ComfortLine het eerstvolgende uitrustingsniveau op de ladder. Voor dat geld krijg je onder meer een 10,25-inch touchscreen met navigatie, climatecontrol met twee zones, parkeersensoren achter, een regensensor, 18-inch lichtmetalen wielen en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De DynamicPlusLine voegt daar voor nog eens €1.500 stuur- en stoelverwarming, keyless entry, een elektrisch bedienbare achterklep en een draadloos oplaadvakje voor de smartphone aan toe. Liever meteen alles erop en eraan? Vink dan de ExecutiveLine aan voor minimaal €35.645. Dan word je verwend met JBL Premium Audio, een glazen schuif-/kanteldak, een digitaal instrumentarium en lederen bekleding.