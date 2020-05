Karma start testfase E-flex-platform

De afgelopen weken ging Karma los met een teasercampagne rondom zijn modulaire platform voor deels of geheel elektrische auto’s. In de eerste aankondiging liet Karma weten dat het zijn techniek wil aanbieden bij nieuwe of bestaande ontwikkelaars van elektrische auto’s. Het E-flex-platform zou geschikt zijn voor de meest uiteenlopende doeleinden: van supercars met meer dan 1.000 pk tot autonome bestelbussen. Aldus geschiedde, want elke week toonde Karma een nieuw voorbeeld van een voertuig op de nieuwe basis.

De testfase is nu echter een nieuw hoofdstuk ingegaan. Waar de elektrische basis eerder enkel in fabriekshallen stond geparkeerd, stuurt Karma nu een prototype van een auto op die E-flex-basis het circuit op. Het elektrische prototype heeft bij elk wiel een elektromotor. Samen zijn de krachtbronnen goed voor 1.100 pk. In de bodem is een 120 kWh accupakket geplaatst. Volgend jaar brengt Karma de Revero GTE op de markt, die volgens Karma zo'n 645 kilometer kan afleggen. De Revero GTE is een volledig elektrische versie van de Revero GT, op zijn beurt een doorontwikkeling van de oude Fisker Karma.