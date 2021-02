Karma Automotive vestigt aandacht op brandstofcel

Karma Automotive kondigde vorig jaar de komst aan van de GSe-6, een elektrische variant van de nog te onthullen GS-reeks. Hoewel de GSe-6 slechts een variant van de GS-lijn wordt, wordt het wel de eerste volledig elektrische auto van het merk. Karma lijkt ook interesse te hebben in het voeren van modellen met een brandstofcel, zo blijkt uit een samenwerking die Karma Automotive met Blue World Technologies is aangegaan.

Karma wil samen met Blue World Technologies onderzoeken of een complete reeks personenauto's en lichte bedrijfswagens met brandstofcel levensvatbaar kan zijn. Het blijft niet bij een verkenning. Karma zegt namelijk dat het een kleine vloot van de reeds genoemde GS-6 al heeft uitgerust met een brandstofcel van Blue World Technologies. De komende maanden vindt het eerste testwerk in de praktijk plaats, in zowel de Verenigde Staten als Denemarken. Het is nog niet bekend wanneer Karma zijn testresultaten en daarbij een mogelijke definitieve beslissing over de komst van 'waterstofmodellen' communiceert.

In Nederland kennen we de naam 'Karma' vooral van de Fisker Karma, een plug-in hybride die in 2011 op de markt verscheen. Zo'n zes jaar geleden ging het automerk Fisker, opgericht door ontwerper Henrik Fisker, op de fles. De Chinese Wanxiang Group ontfermde zich over de restanten van de toko en doopte het bedrijf om tot Karma Automotive. De Fisker Karma is inmiddels in gewijzigde vorm als Revero in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Henrik Fisker is niet meer bij het bedrijf actief, de ontwerper is volop in de weer met zijn eigen automerk Fisker dat met de Ocean een eerste EV in de ontwikkelingskamers heeft staan.

Afgebeeld: de Karma Pininfarina GT Coupé