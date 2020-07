Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept: V8-kracht!

Dat is snel! Vanochtend konden we je nog een schimmige foto laten zien van een Wrangler met een extra dikke motorkap en nu is de officiële bevestiging er: de Wrangler in kwestie heeft een grote V8 in z'n neus. De Wrangler Rubicon 392 Concept, waarbij 392 voor de cubic inches staat, put z'n kracht uit de bekende 6,4-liter Hemi V8. Dat blok is in de Wrangler goed voor een vermogen van 456 pk en een maximumkoppel van 610 Nm. Het is direct de krachtigste officieel van Jeep afkomstige Wrangler. Hier trek je elk terrein mee open, of snel je in minder dan vijf seconden naar 100 km/h. Via een achttraps automaat worden de krachten naar alle vier de wielen gestuurd.

Uiteraard heeft Jeep niet zomaar een reguliere Wrangler gepakt en daar de Hemi in gelepeld. De motorsteunen zijn extra sterk, het frame is erop aangepast, er zitten nieuwe schokdempers onder en een speciaal uitlaatsysteem kan naar wens de brullende V8 dempen of juist onaards laten schreeuwen. Verder zien we de gebruikelijke extra avontuurlijke uiterlijkheden van de Rubicon-variant van de Wrangler.

Wie nu het water al in de mond loopt, moeten we teleurstellen. Zoals de naam al duidelijk maakt, betreft het hier nog een conceptauto. De extra dik uitgevoerde Wrangler staat nog niet op de productieplanning. Nóg niet, want Jeep laat wel weten dat de concept 'laat zien dat een V8 mogelijk is in de Wrangler'. Volgens Jeep staan fans daar al jaren om te springen en dit lijkt toch wel een heel duidelijke voorbode dat het gaat gebeuren. "We willen de reactie hiermee peilen", aldus Jeep. Reken maar dat er in de VS genoeg positieve geluiden zullen klinken. De kans is echter klein dat een eventuele productieversie van de V8-Wrangler ook naar Nederland komt. Wij moeten het hier doen met een benzinegestookte 2,0-liter viercilinder of een 2,2-liter turbodiesel.