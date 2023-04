Facelift voor Jeep Wrangler

Tijdens de New York International Auto Show heeft Jeep de vernieuwde Wrangler gepresenteerd. Heftige uiterlijke wijzigingen zijn er niet, al is de gefacelifte Jeep Wrangler wel in één oogopslag te herkennen.

De in 2017 in de Verenigde Staten voorgestelde huidige generatie Jeep Wrangler werd een jaar na zijn introductie in Europese trim gepresenteerd. Aanvankelijk was de ruige Jeep in diverse smaken te krijgen. Hij was er als drie- en als vijfdeurs en niet alleen met een benzine- of dieselmotor, maar later ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Sinds 2021 is de Wrangler in Nederland alleen nog te krijgen als vijfdeurs en als plug-in hybride 4xe en dus is het Wrangler-nieuws nu van relatief kleine aard.

Jeep introduceert namelijk zaken als een lier voor de Rubicon-uitvoeringen en komt zelfs met een nieuwe Willys-geheten variant met heftiger offroadrubber, hogere 'spatborden' en een grotere bodemvrijheid. De vernieuwde Jeep Wrangler behoudt zijn Jeep-kenmerkende grille met zeven verticale sleuven, maar de grille loopt strakd beduidend minder diep naar beneden door. Meer nieuw: de Wrangler krijgt nieuwe lichtmetalen wielen en een in de voorruit geïntegreerde antenne.

Ook ín de Wrangler is er nieuws. Zo krijgt de offroader een nieuw instrumentarium én een nieuw infotainmentsysteem met een diagonaal van 12,3-inch. Jeep past de standaarduitrusting aan en heeft in de Verenigde Staten op voor- en achterin voortaal gordijairbag. Het leveringsgamma wordt er onder meer uitgebreid met een nieuwe Sport S-uitvoering voor de Wrangler met plug-in hybride aandrijflijn en een stap boven offroadversie Rubicon zet Jeep een nieuwe Rubicon X geheten smaak.

In zijn thuisland is de Wrangler er straks met 470 pk sterke 6.4 V8, met een 285 pk krachtige 3.6 V6 en met een geblazen viercilinder die 270 pk levert. Ook in de Verenigde Staten is de Wrangler te krijgen als 375 pk krachtige plug-in hybride. Hoe het vernieuwde Wrangler-gamma er in Nederland uit komt te zien, zal later moeten blijken.