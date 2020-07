Jeep Wrangler krijgt V8

De vierde generatie Wrangler die Jeep in 2017 op de markt bracht, is al beschikbaar met een aantal benzine- en dieselmotoren. Zo omvat de internationale leveringslijst viercilinder benzinemotoren, een V6-benzineblok en twee dieselopties. Op Facebook deelt Jeep een schets waarmee het laat weten dat de Wrangler ook met een achtcilinder beschikbaar komt.

Op de designschets is een Wrangler met fikse 'powerdome' op zijn motorkap te zien. Op de bult zijn de drie cijfers 392 te lezen, zeer waarschijnlijk een verwijzing naar de cubic inches die de machine die eronder ligt groot is. Die inhoudsmaat laat zich omrekenen naar 6,4 liter, en dat is natuurlijk het slagvolume van FCA's bekende Hemi V8. Reken op een vermogen van ergens tussen de 450 en de 500 pk. Krachtiger is een Wrangler nooit geweest. Het is nog niet bekend wanneer de Wrangler V8 op de markt komt en of deze via de officiële kanalen ook Europese bodem onder zijn wielen krijgt. In Nederland is de Wrangler vooralsnog alleen met een 272 pk sterke 2.0 viercilinder te krijgen.