Nederlandse Sam's Garage gaat Jeeps Wrangler ombouwen

Nederland is een autobouwer rijker in de vorm van Sam's Garage, een bedrijf dat opgewaardeerde Jeeps Wrangler gaat bouwen en verkopen. Het ontwerp daarvan is afkomstig van het Nederlandse Heritage Customs, de basis van Jeep en (naar wens) van America's Most Wanted 4x4, een Amerikaans bedrijf dat de Wrangler uitrust met een extra potente V8. Deze week presenteert Sam's Garage zijn product en merk voor het eerst op de Masters Expo Amsterdam 2022, die plaatsvindt van donderdag tot en met zondag.

Naar eigen zeggen is het nieuwe Sam's Garage, opgericht door Samuel van Vollenhoven (zoon van prins Bernhard van Oranje), de producent van ''s werelds eerste prestatiegerichte luxe Jeep Wranglers'. Die prestatiepretenties zitten 'm in een nieuwe wielophanging en (optioneel) in het motorenaanbod. Sam's Garage is namelijk de nieuwe Nederlandse partner van het Amerikaanse America's Most Wanted 4x4, dat Hemi V8-motoren in Jeeps Wrangler lepelt. Het resultaat: een tot 840 (!) pk sterke Jeep Wrangler. Sam's Garage neemt exemplaren van het model en overlaadt ze vervolgens met hoogwaardige materialen en uiterlijke aanpassingen. Die werden ontworpen door het eveneens Nederlandse Heritage Customs, waarbij ook ontwerper Niels van Roij betrokken is.

Ben je wel geïnteresseerd in een custom Jeep Wrangler, dan kun je bij Sam's Garage kiezen uit twee smaken: eentje met 20-inch wielen en dikke offroad-banden en eentje met 22-inch wielen met daaromheen sportief rubber. Je onderscheidt de varianten verder door te kijken naar de grille: die kent bij de offroad-versie de voor Jeep traditionele, verticale spijlen. Bij de performance-versie zijn die spijlen weggelaten en tref je één grote opening.

Ook de wielophanging en de remmerij gaan bij Sam's Garage op de schop voor een beter weggedrag. Die mocht de Jeep al bewijzen op het circuit van Zandvoort, zoals op de foto's te zien is. Over - buiten een ander uitlaatsysteem om - verdere technische aanpassingen blijft de nieuwe speler in autoland stil. Daarbij lijkt het erop dat de V8-conversie van America's Most Wanted 4x4 optioneel is. Normaliter is de Jeep Wrangler in Nederland alleen nog met plug-in hybride-aandrijflijn verkrijgbaar.

Geheel naar persoonlijke wensen

We vermoeden dat je die variant ook in motorisch ongewijzigde vorm kunt aanbieden bij Sam's Garage. Wat de nieuwe onderneming je dan nog te bieden heeft, zijn uiterlijke aanpassingen. Buiten de genoemde grille en wielen om, spuit Sam's Garage je Wrangler in een kleur naar keuze. Ook extra grijskleurige details aan de buitenkant behoren tot de mogelijkheden. Aan de binnenkant van de offroader zorgt Sam's Garage voor een geheel nieuwe en hoogwaardiger afwerking, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van - naar keuze - leer of alcantara. Ook zijn sportstoelen, een ander audiosysteem en persoonlijke details mogelijk. Elke Wrangler wordt naar wens van de klant gebouwd.

Details over per wanneer de producten van Sam's Garage beschikbaar zijn, worden nog niet gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich dit weekend in ieder geval alvast aan het nieuwe product laven op de Masters Expo in Amsterdam. Dat zijn er in potentie best een aantal, want Jeep doet met zijn huidige Wrangler betere zaken dan ooit met een moderne Wrangler. In 2021 en 2022 samen verkocht het merk er in Nederland bijna 300.