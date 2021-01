Jeep Wrangler met 'halve portieren' gesnapt

Wie het wenst kan na een beetje kundig schroefwerk in een handomdraai onder meer de portieren van zijn Jeep Wrangler verwijderen. Zowel de driedeurs Wrangler als de vijfdeursvariant van de rudimentaire offroader, de Wrangler Unlimited, bieden deze mogelijkheid. Jeep hintte tijdens de lancering van de huidige JL-generatie van de Wrangler in 2017 weten dat er op termijn een versie met 'halve portieren' zou komen, al is die variant tot op heden nooit verschenen. Toch lijkt Jeep woord te houden, zo blijkt uit het rode testexemplaar dat ditmaal is gesnapt.

Tijdens de presentatie van de huidige Jeep Wrangler, die tijdens de Los Angeles Auto Show in november 2017 plaatsvond, liet Jeep onder meer een exemplaar met kleine plexiglazen 'ruitjes' in stijlloze portieren zien. Deze hint naar de komst van een Wrangler met net even minder conventionele portieren kreeg medio vorig jaar een krachtiger vervolg. In juli 2020 liet Jeep de Wrangler Rubicon 392 Concept (foto 8) zien, een studiemodel dat als voornaamste doel had de komst van een Wrangler met inmiddels op de markt gebrachte machtige 6.4 Hemi V8 aan te kondigen (foto 8). Dat vijfdeurs studiemodel had frameloze portieren en dat blijkt niet voor niets. Op de kakelverse set spionageplaten is namelijk een Jeep Wrangler Unlimited waarbij de conventionele portieren zijn vervangen door exemplaren zonder raamstijlen. Helemaal in de kou hoef je niet te zitten, Jeep geeft de nieuwe variant namelijk canvas delen waarmee je toch van de kille buitenwereld gescheiden blijft.

Of Jeep ook de driedeurs Wrangler van de halve portieren voorziet, is nog even afwachten. Bij de vorige generatie Wrangler, de JK-serie, waren de Rubicon-uitvoeringen (zowel drie- als vijfdeurs) als de Sport-smaak (alleen driedeurs) optioneel met de eigenwijze deuren te krijgen.