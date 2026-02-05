Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Je woonplaats bepaalt de laadprijs: tot wel 900 euro verschil per jaar

7
Laadpaal opladen met bord Audi (ANP)
Lars Krijgsman

Laad jij je elektrische auto geregeld op via een openbare laadpaal? Let dan goed op de prijzen. De prijzen voor het opladen van je elektrische auto kunnen per gemeente enorm verschillen.

Onderzoek van ANWB Laadpas dat zes miljoen laadsessies over 2025 heeft onderzocht, bevestigt wat je eigenlijk al wist: er kunnen tussen regio's en gemeente grote verschillen zijn in de kosten voor het opladen van je elektrische auto aan een openbare laadpaal. Gemiddeld betaalden EV-rijders vorig jaar €0,48 per kWh aan een openbare laadpaal. Gemiddeld, inderdaad. Zowel naar boven als naar beneden toe zijn er flinke uitschieters.

Zo was het laadtarief in Nederweert gemiddeld €0,33 per kWh, maar in Oegstgeest betaalde je voor het laden van je elektrische auto in 2025 bijna €0,70 per kWh. Ruim het dubbele dus. Bij een jaarkilometrage van 15.000 kilometer kan de ene gemeente dus zomaar €900 per jaar duurder of goedkoper zijn dan de ander.

Gemeenten besteden het exploiteren van laadpalen meestal uit aan commerciële bedrijven waarin een maximumtarief of prijsplafond is afgesproken. Soms maken meerdere gemeenten deel uit van een dergelijke concessieovereenkomst. In Brabant en Limburg, waar veel gemeenten samenwerken binnen de gezamenlijke concessie Noord-Brabant/Limburg, liggen de gemiddelde laadtarieven relatief laag. In gemeenten binnen deze provincies die niet deelnemen aan deze concessie, liggen de laadtarieven aanzienlijk hoger. Iets vergelijkbaars ziet ANWB Laadpas in Zuid-Holland. In het concessiegebied SGZH liggen de laadtarieven op zo'n €0,40 tot €0,45 per kWh. In Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest - die niet deel uitmaken van dit concessiegebied - betaal je veel meer voor een kWh. Die gemeenten horen zelfs tot de duurste van Nederland.

De goedkoopste gemeenten in Nederland om je elektrische auto op te laden aan publieke laadpaal

GemeenteGem. tarief per kWhverschil t.o.v. landelijk gemiddeldeSessies met blokkeertariefAantal sessies
Nederweert€ 0,3291€ -0,15241,50%1.865
Veldhoven€ 0,3341€ -0,14741,47%21.804
Zundert€ 0,3640€ -0,11752,76%1.918
Staphorst€ 0,3740€ -0,10750,53%2.436
Kerkrade€ 0,3751€ -0,10641,05%7.800
Boxtel€ 0,3766€ -0,10493,02%7.481
Oss€ 0,3777€ -0,10380,51%18.292
Geertruidenberg€ 0,3786€ -0,10292,15%6.894
Sint-Michielsgestel€ 0,3792€ -0,10230,36%4.171
Deurne€ 0,3807€ -0,10083,99%5.188
Waalwijk€ 0,3813€ -0,10024,43%15.935
Brunssum€ 0,3817€ -0,09980,95%4.199
Heusden€ 0,3826€ -0,09893,13%9.351
Venray€ 0,3826€ -0,09891,68%8.745
Maashorst€ 0,3828€ -0,09871,38%12.758

De duurste gemeenten in Nederland om je elektrische auto op te laden aan publieke laadpaal

GemeenteGem. tarief per kWhverschil t.o.v. landelijk gemiddeldeSessies met blokkeertariefAantal sessies
Oegstgeest€ 0,6970€ 0,215545,79%10.678
Leiden€ 0,6914€ 0,209924,63%42.261
Leiderdorp€ 0,6828€ 0,201338,87%10.034
Culemborg€ 0,6719€ 0,190452,40%8.160
Katwijk€ 0,6706€ 0,189130,60%19.628
Nieuwkoop€ 0,6704€ 0,188932,48%5.671
Hendrik-Ido-Ambacht€ 0,6688€ 0,187338,09%7.430
Heemstede€ 0,6648€ 0,183328,10%8.234
Alphen aan den Rijn€ 0,6574€ 0,175935,87%36.531
Molenlanden€ 0,6570€ 0,175529,64%3.981
Amstelveen€ 0,6506€ 0,169130,32%51.980
Hillegom€ 0,6467€ 0,165223,80%5.164
Waalre€ 0,6466€ 0,165124,35%2.337
Zwijndrecht€ 0,6456€ 0,164134,21%12.349
Dongen€ 0,6436€ 0,162149,61%3.683
7 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
BYD Seal U met Duits kenteken

Duitse verkoop BYD vertienvoudigd, laat Tesla ver achter zich

Nieuws
BMW i3

BMW i3: BMW's antwoord op Tesla Model 3 is bijna af

Nieuws
Toyota Urban Cruiser

Diverse elektrische Toyota's zijn plots goedkoper

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla is 2026 slecht begonnen: registraties in Nederland verder gekelderd

Nieuws
Porsche 718 Boxster electric Larson

'Porsche overweegt elektrische 718 Boxster en Cayman te schrappen om geld te besparen'

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.