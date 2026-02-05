Onderzoek van ANWB Laadpas dat zes miljoen laadsessies over 2025 heeft onderzocht, bevestigt wat je eigenlijk al wist: er kunnen tussen regio's en gemeente grote verschillen zijn in de kosten voor het opladen van je elektrische auto aan een openbare laadpaal. Gemiddeld betaalden EV-rijders vorig jaar €0,48 per kWh aan een openbare laadpaal. Gemiddeld, inderdaad. Zowel naar boven als naar beneden toe zijn er flinke uitschieters.

Zo was het laadtarief in Nederweert gemiddeld €0,33 per kWh, maar in Oegstgeest betaalde je voor het laden van je elektrische auto in 2025 bijna €0,70 per kWh. Ruim het dubbele dus. Bij een jaarkilometrage van 15.000 kilometer kan de ene gemeente dus zomaar €900 per jaar duurder of goedkoper zijn dan de ander.

Gemeenten besteden het exploiteren van laadpalen meestal uit aan commerciële bedrijven waarin een maximumtarief of prijsplafond is afgesproken. Soms maken meerdere gemeenten deel uit van een dergelijke concessieovereenkomst. In Brabant en Limburg, waar veel gemeenten samenwerken binnen de gezamenlijke concessie Noord-Brabant/Limburg, liggen de gemiddelde laadtarieven relatief laag. In gemeenten binnen deze provincies die niet deelnemen aan deze concessie, liggen de laadtarieven aanzienlijk hoger. Iets vergelijkbaars ziet ANWB Laadpas in Zuid-Holland. In het concessiegebied SGZH liggen de laadtarieven op zo'n €0,40 tot €0,45 per kWh. In Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest - die niet deel uitmaken van dit concessiegebied - betaal je veel meer voor een kWh. Die gemeenten horen zelfs tot de duurste van Nederland.

De goedkoopste gemeenten in Nederland om je elektrische auto op te laden aan publieke laadpaal

Gemeente Gem. tarief per kWh verschil t.o.v. landelijk gemiddelde Sessies met blokkeertarief Aantal sessies Nederweert € 0,3291 € -0,1524 1,50% 1.865 Veldhoven € 0,3341 € -0,1474 1,47% 21.804 Zundert € 0,3640 € -0,1175 2,76% 1.918 Staphorst € 0,3740 € -0,1075 0,53% 2.436 Kerkrade € 0,3751 € -0,1064 1,05% 7.800 Boxtel € 0,3766 € -0,1049 3,02% 7.481 Oss € 0,3777 € -0,1038 0,51% 18.292 Geertruidenberg € 0,3786 € -0,1029 2,15% 6.894 Sint-Michielsgestel € 0,3792 € -0,1023 0,36% 4.171 Deurne € 0,3807 € -0,1008 3,99% 5.188 Waalwijk € 0,3813 € -0,1002 4,43% 15.935 Brunssum € 0,3817 € -0,0998 0,95% 4.199 Heusden € 0,3826 € -0,0989 3,13% 9.351 Venray € 0,3826 € -0,0989 1,68% 8.745 Maashorst € 0,3828 € -0,0987 1,38% 12.758

De duurste gemeenten in Nederland om je elektrische auto op te laden aan publieke laadpaal