De Jaecoo 5 is klaar voor Nederland. De prijzen zijn bekend en op het moment dat je dit leest zijn we al achter het stuur gekropen van de Chinese SUV die er als volledig elektrische versie is en als hybride. Je houdt ze vrij makkelijk uit elkaar: de elektrische 5 heeft een ‘dichte neus’, de SHS H doet het met een nogal opvallende grille. Beide beginnen bij bedragen die dicht bij elkaar liggen.

De 5 EV kost €30.890 en de prijslijst is super overzichtelijk. Jaecoo levert de SUV alleen als Exclusive FWD. Voor krap 31k krijg je een flinke auto, want hij meet 4,38 meter van voor- tot achterbumper, hij is 1,86 meter breed en 1,65 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,62 meter. Vergelijk hem qua lengte dus met auto’s als de Hyundai Kona en Toyota Corolla Cross. In de bodem huist een 61 kWh LFP accupakket dat je aan de snellader met 130 kW kunt laden. Voor laden aan de AC-laadpaal geeft Jaecoo 10,3 kW op. Op een volle lading moet 402 kilometer rijden mogelijk zijn.

De elektromotor levert 155 kW (211 pk) en 288 Nm koppel. Daarmee moet de ruim 2.100 kilo zware EV in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/h kunnen sprinten en de topsnelheid ligt op 175 km/h. In de bagageruimte stouw je 384 liter, wat minder is dan in de hybride versie.

Hybride 5 heet SHS-H

Jaecoo heeft voor de hybride J5 de naam SHS-H bedacht. Net als op de volledig elektrische versie krijg je 8 jaar garantie op de accu, en 7 jaar op de auto, waarbij het kilometrage op de accu 160.000 kilometer is, op de auto ligt dat op 150.000 kilometer. De benzinemotor van de full hybrid is een 1.5 turbo. DE viercilinder levert 143 pk, een opgave van het koppel hebben we nog niet. Daarnaast opereert een elektromotor die 150 kW inbrengt. Een totaal gecombineerd vermogen krijgen we wel: 165 kW (224 pk) en 295 Nm. Daarmee gaat de SHS-H prima vooruit. Van 0 naar 100 gaat bijna net zo snel als met de volledig elektrische versie, in 7,9 seconden, en ook deze versie houdt het bij een snelheid van 175 km/h voor gezien. Per 100 kilometer moet de hybride toekunnen met 5,3 liter benzine en dan is een actieradius van 1.000 kilometer mogelijk. De CO2-uitstoot is 120 gram per kilometer.

De SHS-H kost minimaal €29.490 en die prijs geldt voor de Selective. Er zit een Comfort boven voor €32.490. De modellen van Jaecoo en zustermerk Omoda kun je bij 20 dealers in Nederland kopen, dat aantal wordt uitgebreid in 2026.

Op dit moment wordt de Nederlandse pers losgelaten op de auto, de eerste rij-indrukken volgen snel.