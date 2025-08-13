Jaecoo E5: Chinees Kona-alternatief met 400 km rijbereik

We spoelen even terug naar eind oktober. Toen ging in China het doek van de Jaecoo J5; een SUV van Hyundai Kona- en Toyota C-HR-formaat, die zowel met hybride als elektrische aandrijflijn op de markt verschijnt. Nu gaat in het Verenigd Koninkrijk het doek van de Europese versie. Wat blijkt: hij krijgt een iets andere naam. De brandstofversie heet daar simpelweg Jaecoo 5, de elektrische heet Jeacoo E5.

Die laatste had tot nu toe nog de grootste verrassingen voor ons in petto, maar nu is het grotendeels helder wat we ervan mogen verwachten. De 4,38 meter lange Jaecoo E5, die zonder meer wat op een Range Rover lijkt, beschikt over een 207 pk sterke elektromotor, een 61,1 kWh-accupakket en komt daarmee net geen 400 km ver volgens de WLTP-cyclus. Bijladen aan de snellader kan met een bepaald niet wereldschokkende 80 kW, waarmee volgens Jaecoo in 27 minuten van 30 tot 80 procent bij te laden is. De standaard boordlader is een 11 kW-exemplaar. Overigens is er ook V2L-techniek aan boord, dus dat wordt frikandellen bakken langs de snelweg. Niet geheel onbelangrijk: Jaecoo geeft (in elk geval in het VK) zeven jaar en 160.000 km garantie op de auto en acht jaar en 160.000 km op de accu. De Britse vanafprijs is omgerekend net iets meer dan €30.000.

De Jaecoo E5 (en diens brandstofbroer Jaecoo 5) hebben in het interieur onder meer een 13,2-inch infotainmentscherm, waarop je ook Android Auto en Apple Carplay kunt oproepen. Achterin is er 480 liter bagageruimte, met de tweede zitrij weggeklapt is dat (in elk geval in de benzineversie) uit te breiden tot 1.180 liter. Over de benzineversie gesproken; die heeft een net wat ander neusje met daarin een niet te missen grille. Die zorgt voor koeling van een 147 pk en 275 Nm sterke 1.6 benzinemotor, die via een zeventraps automaat met dubbele koppeling de voorwielen aandrijft. Voor die versie gelden in het VK dezelfde garantievoorwaarden en die kost daar omgerekend zo'n €28.500. Als we specifieke marktinformatie en prijzen voor Nederland hebben, lees je dat uiteraard hier. Het is overigens nog wel maar de vraag of wij de Jaecoo 5 ook krijgen, de elektrische Jaecoo E5 verwachten we in elk geval wel.