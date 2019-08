Is dit het dashboard van de nieuwe Jeep Grand Cherokee?

De nogal wazige afbeelding is een knipsel uit een foto van een knipsel (jawel) en werd door Instagrammer ‘thejeep_guy’ wereldkundig gemaakt. De bewuste pagina toont wat details van wat het Grand Cherokee-dashboard zou zijn.

De werkplek die we zien, is flink moderner dan dat wat nu in een Grand Cherokee wordt geschroefd (foto 3). Dat is ook niet zo gek, want die auto stamt in de basis uit 2010. Het nieuwe dashboard is een strak, opgeruimd geheel met een groot touchscreen dat bijna het gehele middendeel in beslag neemt.

Het scherm meet volgens de plaatser 10,1 inch en wordt bijgestaan door een digitaal instrumentarium van 10,5 inch. Flink, maar daarmee is het scherm niet zo groot als het 12-inch-exemplaar dat in neefje RAM 1500 te vinden is. De traditionele automaathendel maakt net als in die pick-up plaats voor een draaiknop.

Overigens kwam ook de buitenkant van de nieuwe Grand Cherokee al eens voorbij, al was die toen nog wel voorzien van een forse laag plakplastic.