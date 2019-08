Nieuwe Jeep Grand Cherokee gesnapt

Jeeps huidige Grand Cherokee loopt op zijn laatste benen en gelukkig is Fiat Chrysler Automobiles er als de kippen bij om zijn in Noord-Amerika grootste model te vervangen.

Het is de tweede helft van 2010 als Jeep de huidige generatie van de Grand Cherokee op de markt brengt, een naar Europese maatstaven grote SUV die in de Verenigde Staten de bescheiden categorie 'mid-size SUV' op zich krijgt geplakt. Fiat Chrysler Automobiles laat auto's als de Fiat Punto en Alfa Romeo Mito zonder opvolger van de markt verdwijnen, maar gelukkig is het concern alert genoeg om de Grand Cherokee wél van opvolging te voorzien.

Er is vooralsnog weinig bekend over de nieuwe, vijfde generatie van de Grand Cherokee. Het is goed mogelijk dat de auto gebruikmaakt van het Giorgio-platform dat Alfa Romeo toepast op auto's als de Giulia en Stelvio. De nieuwe generatie is mogelijk uitgerust met 48V-boordspanning en dat zou een mild-hybrid-aandrijflijn natuurlijk mogelijk maken. Verwacht in elk geval een reeks zes- én achtcilinders in de neus van de nieuwe Grand Cherokee. Daarbij verwachten we ook zeker een versie met een plug-in hybride aandrijflijn.

De Grand Cherokee krijgt gezelschap van grotere modellen, waarvan de Grand Wagoneer er waarschijnlijk één is.