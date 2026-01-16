ING verwacht meer elektrische vrachtwagens komende jaren

De verkoop van Europese vrachtwagens in Europa zal in 2026 verder groeien. Onderzoekers van ING Research verwachten dat het marktaandeel van zware e-trucks boven de 5 procent uitkomt in 2026. Vorig jaar was 3 procent van al die vrachtwagens zwaarder dan 16 ton elektrisch. Vooral subsidies, strengere CO2-normen en bijbehorende kilometerheffingen maken de emissievrije vrachtwagens populairder.

De uitstoot van vrachtwagens is verantwoordelijk voor 6 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in de EU. De branche heeft zich ten doel gesteld de emissies voor 2030 met 43 procent te verminderen. Volgens ING liggen de fabrikanten van e-trucks hiervoor op schema, maar is onder meer het gebrek aan geschikte laadpunten een belemmering.

Om de doelstelling te halen moet een derde van alle nieuwe vrachtwagens in 2030 elektrisch zijn. De International Council on Clean Transportation (ICCT) verwacht dat er tegen die tijd 290.000 tot 340.000 e-trucks in de EU zijn. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) verwacht dat dit aantal zelfs kan oplopen tot 400.000. In september 2025 waren er 22.500 in de EU.

De meeste elektrische trucks worden verkocht in Duitsland, Frankrijk en Nederland. ING wijst op een grote kloof tussen Europese landen. Dat maakt het behalen van de Europawijde doelstelling moeilijker. "Waar sommige landen in de EU al aardig op weg zijn, hebben andere landen, vooral in Zuid- en Oost-Europa nog bijna geen elektrische trucks of laadfaciliteiten", zegt een woordvoerder van ING Research. "Nederland, waar subsidies beschikbaar zijn voor deze transitie, is niet representatief voor de rest van de EU."