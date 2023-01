In eerste week bijna 14 miljoen euro EV-subsidie aangevraagd

Sinds vorige week is het weer mogelijk om aankoopsubsidie te krijgen als je een nieuwe of gebruikte elektrische auto wil aanschaffen. Er is in de eerste week krap €14 miljoen aangevraagd van deze zogenoemde SEPP-subsidie.

In de eerste week van de nieuwe subsidieronde is voor bijna €14 miljoen subsidie aangevraagd, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maandag aan NU.nl weten. Dat komt neer op grofweg 15 procent van de totale pot. Er werd voor bijna €10 miljoen aangevraagd voor het kopen of private-leasen van een nieuwe elektrische auto. Voor occasions was dat bijna €4 miljoen. Het gaat daarmee beduidend minder hard dan vorig jaar, toen werd er na één dag al voor €12 miljoen aan subsidies geclaimd. Er zit dit jaar €99,4 miljoen in de SEPP-pot, waarvan €67 miljoen gereserveerd is voor het kopen of leasen van een nieuwe auto. €32,4 miljoen is bedoeld voor tweedehands elektrische auto's. Er is meer geld in totaal dit jaar, maar het is anders verdeeld. Zo ligt het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto ruim €1.000 lager dan in 2020 en €400 lager dan vorig jaar. Aan de andere kant zijn er miljoenen meer gereserveerd voor subsidies voor elektrische occasions. Er is €2.950 euro subsidie beschikbaar per nieuwe elektrische auto en €2.000 euro voor een tweedehands elektrische auto. De fiscale waarde van een nieuwe elektrische auto mag maximaal €45.000 bedragen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Ook bij een gebruikte elektrische auto mocht de nieuwprijs niet hoger dan €45.000 zijn.

Overigens betekent een aanvraag niet dat de subsidie al is uitgekeerd. Eerst kijkt de RVO of de aanvrager wel voldoet aan de voorwaarden. Ook worden aanvragen in sommige gevallen weer ingetrokken. In beide gevallen komt er weer ruimte vrij in het subsidiepotje. Ben je benieuwd welke nieuwe elektrische auto's voor de subsidie in aanmerking komen? We zetten ze onlangs voor je op een rijtje.