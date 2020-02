Singapore zet in op elektrisch rijden

Het heeft even geduurd, maar in Singapore lijkt men overtuigd van de EV. In 2040 moet het wagenpark helemaal verbrandingsmotorvrij zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, komt de stadstaat niet alleen met flinke belastingkortingen, maar ook met een enorme uitbreiding van het aantal laadpunten.

Dankzij een maatregel met de naam Vehicular Emissions Scheme (VES) komen kopers van een relatief schone auto in Singapore al een tijdje in aanmerking voor een belastingkorting. Dit schema wordt nu verlengd en uitgebreid naar bedrijfsvoertuigen, maar een stimuleringsmaatregel voor EV’s ontbrak tot op heden.

Daar komt nu verandering in, meldt de lokale nieuwsbron Today Online. Om te beginnen komt er een ‘early adoption incentive’, een korting op de aanschafbelasting voor elektrische auto’s die kan oplopen tot 45 procent. Niet misselijk, maar dat vertelt niet het hele verhaal. Zo is de korting tijdelijk, namelijk van januari 2021 tot drie jaar daarna. Daarnaast wordt er ter compensatie stapsgewijs een nieuwe belasting ingevoerd, die ervoor moet zorgen dat de overheid niet te veel inkomsten verliest door de verkoop van EV’s. Ook aan een soort kilometerheffing wordt gedacht, omdat de belasting op brandstof in Singapore een niet te missen inkomstenbron is. Minister van Financiën Heng acht de techniek er op dit moment echter nog niet rijp voor, meldt Today Online.

Evengoed komt er op termijn een complete herziening van de autobelastingen, waardoor hybrides en EV’s over de gehele linie aantrekkelijker moeten worden. Wat EV’s ook aantrekkelijker maakt, is een forse uitbreiding van het aantal laadpunten. Dat moet in 2030 van de huidige 1.600 naar 28.000 stuks gaan. Niet zonder reden, want in 2040 moet het helemaal klaar zijn voor auto’s met verbrandingsmotoren in Singapore.

Belastingkorting in Singapore is een ‘big deal’, want autorijden is ongekend duur in dit bijzondere stukje Zuidoost-Azië. Dat Singapore met afstand het land is waar auto’s het duurst zijn, komt vooral door de ARF. Deze Additional Registration Fee is net als ‘onze’ bpm een aanschafbelasting. De eerste 20.000 Singaporese dollar (dik 13.000 euro) van de ‘kale’ aanschafprijs wordt 100 procent belast, het bedrag tussen 20 en 50 mille met 140 procent en alles boven de halve ton met 180 procent. Een auto van 60.000 Singaporese dollar krijgt daardoor zomaar even 80.000 dollar aan belastingen voor zijn kiezen, waarmee het totaal dus op 140.000 dollar komt. Voor het overzicht doen we dat ook nog even in een bekende munt: een auto van net geen 40.000 euro kost met alleen deze ARF al meer dan 93.000 euro.

Ook dan zijn we er echter nog niet, want buiten de ARF krijgen Singaporese autokopers ook te maken met Excise Duty van 20 procent en een Goods and Services Tax (GST), een soort btw. De 7 procent GST wordt overigens geheven over de aanschafprijs inclusief de 20 procent Excise Duty. Om met de zojuist voor veel geld aangeschafte auto te mogen rijden is in Singapore tot slot een Certificate of Entitlement (COE) nodig. De vraag naar zo’n certificaat is groter dan het gelimiteerde aanbod, dus de fluctuerende prijzen liggen constant op een hoog niveau. De website dollarsandsense.sg houdt rekening met 30.000 tot 40.000 dollar (20.000 tot 26.600 euro), waarbij het COE tien jaar geldig is. Is daarmee dan alles betaald? Nee hoor, er is ook nog een gewone 'road tax', waarbij de cilinderinhoud vooralsnog bepalend is voor het jaarlijkse bedrag.

Foto boven: een Toyota Camry met een kentekenplaat uit Singapore. Die combinatie kent een vanafprijs van bijna een ton in euro's.