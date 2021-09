IAA München 2021: 'klinkend succes'

744 exposanten uit 32 landen trokken 400.000 bezoekers uit 95 landen: dat is dit jaar de balans van de IAA, de Duitse autobeurs die in 1897 voor het eerst werd gehouden in Berlijn, door de jaren heen verkaste naar Hannover en Frankfurt om in 2021 neer te stijken in München. Behalve de locatie en de naam (IAA Mobility) was ook het concept nieuw. Nog meer dan de afgelopen jaren lieten veel grote automerken verstek gaan, maar de IAA vulde dat hiaat in met exposanten die zich bezighouden met 'new mobility'. Autodeelprogramma's, stepjes, 'digital solutions' en elektrische fietsen bezetten de plekken waar merken als Opel of Peugeot in een vorig leven zouden hebben staan schitteren, terwijl op het buitenterrein stuntfietsers - gehost door Mercedes-Benz, dat dan weer wel - lieten zien dat je ook best kunt vliegen zonder fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd vonden delen van het evenement plaats op diverse locties in de binnenstad van München.

De automerken die er wel stonden, toonden voornamelijk elektrische modellen. Ondanks die vergroeningsslag deden net als twee jaar geleden milieuactivisten weer hun best om roet in het eten te gooien, door tijdens de persdag de wegen in en uit de stad te blokkeren. Niettemin telde de IAA 2021 400.000 bezoekers. Dat is weliswaar een stuk minder dan de 560.000 van de vorige editie, maar die telde 10 dagen, tegenover slechts 6 dagen dit jaar.

Aan de andere kant zijn 400.000 bezoekers nog niet per definitie tevreden bezoekers. In hoeverre ze dat waren, zal blijken over twee jaar, wanneer, van 5 tot 10 september, de IAA Mobility 2023 in München plaatsvindt.

De IAA München 2021 terugkijken kan in onze video-beursverslagen: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.