Hyundai legt zich verder toe op waterstof

De Toyota Mirai is misschien wel de bekendste auto met een brandstofcel aan boord, maar ook Hyundai heeft al jaren auto's met dergelijke techniek in zijn portfolio. Zo kun je momenteel bij het merk aankloppen voor de Nexo, een SUV die de waterstofvariant van de ix35 enkele jaren geleden opvolgde. Dat de waterstofkoek daarmee nog niet op is, wordt evident als je de plannen leest die Hyundai Motor Group wat waterstofvlak heeft. Die zijn namelijk behoorlijk omvangrijk.

Hyundai presenteert Hydrogen Vision 2040, een uitgebreide set plannen en voornemens die brandstofceltechniek omstreeks 2040 "[...] voor iedereen en overal" toegankelijk moet maken. Hyundai introduceert de komende jaren nieuwe technieken en diensten die dat allemaal mogelijk moeten gaan maken. Dat klinkt nog erg onduidelijk, maar de doelen die Hyundai zich heeft gesteld, zijn keihard.

Hyundai Group wil al zijn bedrijfswagens tegen 2028 beschikbaar maken met een brandstofcel. Daarbij gaat het niet alleen om bestelwagens, maar ook om bussen en vrachtwagens. Met de XCient Fuel Cell heeft Hyundai overigens al een vrachtwagen met brandstofcel op de menukaart staan. Daarnaast wil Hyundai Motor Group waterstoftechniek niet alleen in bedrijfswagens, maar ook "thuis, op kantoor en in bedrijven" toepassen. Hyundai kleurt dat onder meer in door nu alvast de 'Trailer Drone' te laten zien, een door een brandstofcel aangedreven conceptueel laadsysteem dat autonoom containers kan vervoeren. Voor onder meer de Europese markt komt Hyundai met 5 tot 7 meter lange PBV's, Purpose Built Vehicles, bedrijfsvoertuigen met - inderdaad - een brandstofcel aan boord. Hyundai mikt erop dat het rond 2030 jaarlijks zeven miljoen van dergelijke voertuigen kan verkopen.

Omstreeks 2040 moet waterstoftechniek ook voor 'robots, schepen, vliegtuigen en high-performance auto's beschikbaar zijn, zo verklaart Hyundai. In 2023 introduceert Hyundai Group een nieuwe generatie van zijn brandstofcelmodules die niet alleen goedkoper zijn, maar ook 30 procent kleiner zijn, hogere prestaties leveren en daarnaast een langere levensduur hebben. Voor het huidige systeem, dat je in onder meer de Nexo vindt, mikt Hyundai op een levensduur van 5.000 uur en 160.000 kilometer. De nieuwe generatie moet die cijfers met 50 tot 100 procent verbeteren. De technologie zou in bedrijfswagens zelfs 500.000 kilometer lang mee moeten gaan. Ook belangrijk: de boel moet fors goedkoper worden. Hyundai mikt erop dat voertuigen met een brandstofcel omstreeks 2030 kostentechnisch vergelijkbaar zijn met reguliere EV's.

Hyundai Motor Group schotelt ons al enkele concepten voor, waaronder de reeds genoemde Trailer Drone, een autonoom platform om containers mee te vervoeren dat onder meer is opgebouwd uit 'Fuel Cell e-Bogie's', de rijdende modules onder de Trailer Drone die volgens Hyundai ook bij hulpdiensten en in de bouw een rol kunnen spelen. Interessanter is wellicht de Vision FK, een 680 pk sterke auto met een waterstof-plug-in-hybride aandrijflijn die in minder dan 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprint. De achterwielaangedreven krachtpatser heeft een actieradius van meer dan 600 kilometer. Dan is er de Rescue Drone, een drone die in feite de reeds genoemde 'Fuel Cell e-Bogie' als mobiel landingsplatform kan gebruiken.