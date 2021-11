Hyundai Grandeur terug als EV

Hyundai droomt weg bij zijn historische modellen en is met kakelverse inspiratie achter de tekentafel gekropen. Het resultaat is deze elektrische Grandeur EV, een auto die de jaren tachtig met het heden combineert.

Met enige weemoedigheid is Hyundai in de archieven gedoken. Dat Hyundai het verleden maar slecht kan loslaten, bleek al met de Hyundai 45 Concept. Die conceptuele voorbode van de Ioniq 5 was duidelijk geïnspireerd op de 45 jaar ervoor getoonde Pony Coupé Concept. Begin dit jaar zette Hyundai die oer-Pony opnieuw in het zonnetje door de Pony EV Heritage te presenteren, een oud model dat doorspekt werd met moderne technieken. Nu ondergaat de Grandeur een Heritage-behandeling.

Net als de Pony EV Heritage is de Grandeur EV Heritage een restomod: een oud model dat met moderne designelementen en minstens zulke moderne techniek aan boord naar het heden wordt vertaald. De Grandeur EV Heritage is dan ook een geheel opgekalefaterde oer-Grandeur, een model met ook in Nederland bekende bloedverwanten. Zo leverde Hyundai in ons land de derde generatie Grandeur simpelweg vernoemd naar de modelcode van de auto als XG (en later XG350) en werd de vierde generatie - elders Azera geheten - daadwerkelijk als Grandeur in Nederland verkocht.

De Grandeur EV Heritage heeft uiteraard geen viercilinder of V6 onder de kap zoals het op de Mitsubishi Debonair gebaseerde origineel, maar een niet nader gespecificeerde elektrische aandrijflijn. Net als de Ioniq 5 krijgt de Grandeur EV Ioniq-kenmerkende pixel-ledverlichting aan zowel voor- als achterzijde. Het bumperwerk en de grille zijn net als de zijspiegels ogenschijnlijk in aluminium uitgevoerd. Minstens zo opvallend is het interieur. Dat is namelijk vrijwel onherkenbaar anders. In het binnenste voeren digitale displays de boventoon. Niet alleen de enorme schermen die als infotainmentdisplay en instrumentarium dienstdoen vallen op, ook het schermpje in de middenconsole is een regelrechte aandachtstrekker.

Hetzelfde geldt voor de gebruikte materialen. Zo zijn de opvallend vormgegeven en ogenschijnlijk met velours beklede voorstoelen aan de achterkant afgewerkt met fraai aan elkaar geknoopt leer. Leuk designdetail is de enorme keuzehendel voor de automaat, waarmee Hyundai een kleine knipoogt brengt aan de forse keuzeknuppel in de oer-Grandeur.

Keert de modelnaam Grandeur dan binnenkort terug? Welnee, die naam is nooit van het toneel verdwenen. Inmiddels is de Grandeur al sinds 2016 bezig aan zijn zesde generatie. Dat type onderging in 2019 een grondige gefacelift.