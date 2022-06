Hyundai Ioniq uit productie

De Hyundai Ioniq was in 2016 vanwege die aandrijflijn-keuze uitzonderlijk. Drie verschillende geëlektrificeerde aandrijflijnen in één auto, dat kenden we toen nog niet. Enkele weken later werd dezelfde techniek overgeheveld naar de Kia Niro, die mede door zijn cross-over-koets altijd meer in trek is geweest bij het Nederlandse koperspubliek. Anderzijds heeft de wat Prius-achtige liftback-koets van de Ioniq unieke voordelen, want het levert hem een uiterst gunstige stroomlijn op.

Mede daardoor kennen we de volledig elektrische Ioniq vanaf het prille begin als een zeer efficiënte EV, die door dat lage verbruik ondanks zijn kleine accupakket best goed bruikbaar is. Zelfs nu nog is de Ioniq op dit gebied één van de toppers, die het zelfs Tesla’s lastig maakt als het gaat om efficiëntie. In 2019 kreeg de Ioniq-reeks een facelift, waarbij de EV een 36 procent grotere accu kreeg. Ondertussen was de plug-in hybride Ioniq lange tijd de voordeligste PHEV van ons land. Dat we hem daarbij over het hoofd zagen in het oorspronkelijke lijstje, is helaas veelzeggend: de Ioniq was een stille kracht, die niet opvalt maar in veel rationele opzichten tegelijkertijd wel heel goed scoort.

EV met afstand populairst

Het beste jaar in termen van verkoopcijfers ligt net voor de facelift, want in 2018 reden er 2.116 Ioniqs de showroom uit in ons land. 2019 was echter ook niet mis: 2.056 stuks. Daarna werd het echter rap minder en dit jaar werden er zelfs maar 32 Ioniqs gekentekend. In de zeven jaren waarin de auto werd geleverd, was de elektrische versie met afstand de populairste. In totaal zijn er daarvan 5.174 verkocht, tegenover 2.367 hybrides en slechts 119 plug-in hybrides. Wie er een beetje exclusief bij wil rijden, doet er dus goed aan om zo'n PHEV uit ons occasion-aanbod te plukken. Dat zijn er momenteel 3.

De vorig jaar gelanceerde Hyundai Ioniq 5 is heel anders dan zijn naamgever. Dit is juist geen stille kracht, maar één van de opvallendste auto’s in het hedendaagse aanbod. De Ioniq 5 is zeker niet de directe opvolger van de reguliere Ioniq, want hij is groter en duurder. Hyundai heeft er echter voor gekozen om de Ioniq tot een sublabel te verheffen, waaronder het in de nabije toekomst meer elektrische modellen introduceert.