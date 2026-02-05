Ga naar de inhoud
Hyundai Ioniq 3: wat de Kia EV3 kan, kan deze nieuwe Hyundai ook

Klaar voor dit jaar

Spyshots Hyundai Ioniq 3
Lars Krijgsman

Het moordende tempo waarmee Hyundai nieuwe of vernieuwde modellen introduceert vertoont nog geen tekenen van vertraging. Een van de nieuwkomers wordt een compacte elektrische hatchback met een vleugje cross-dna en een lekker eigenwijs voorkomen: de Hyundai Ioniq 3.

Wie bij Hyundai voor een EV gaat winkelen, heeft behoorlijk wat keuzemogelijkheden. Van klein naar groot heeft het merk de Inster, Kona Electric, Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9 op het menu. Dit jaar nog komt er een volledig nieuw model bij: de Ioniq 3. Hyundai durft het aan om elk Ioniq-model een geheel eigen stijl te geven en dus lijkt ook de Hyundai Ioniq 3 straks in vrijwel niets op de rest van Hyundai's Ioniq-familie.

De Hyundai Ioniq 3 wordt de productieversie van de reeds getoonde Concept Three. In grote lijnen blijft de vorm van dat studiemodel behouden voor de Ioniq 3. Het ingepakte prototype dat we nu op het podium tillen, bevestigt dat maar weer eens. We zien een compacte hatchback met een relatief sterk aflopende daklijn en een korte, hoge bilpartij met daarin geïntegreerd een spoiler. In zekere zin doet de Concept Three ons denken aan de minstens zo eigenwijze Hyundai Veloster, al is het verre van aannemelijk dat de Koreanen de ronduit bizarre deurconfiguratie van die auto overneemt. Voor wie de Veloster is vergeten: die had - in landen waar men aan de rechterkant van de weg rijdt - aan de linkerzijde één portier, maar twee stuks aan de rechterkant. In het Verenigd Koninkrijk was dat andersom het geval.

Spyshots Hyundai Ioniq 3

Een vleugje Veloster valt de Hyundai Ioniq 3 niet te ontzeggen.

De Hyundai Ioniq 3 wordt zo'n 4,3 meter lang en is wat lengte betreft te vergelijken met de Kia EV3. Dat is geen toeval, naar verwachting deelt de Ioniq 3 het gros van zijn techniek met die populaire Kia. Waar de EV3 een traditionele cross-overvorm heeft, neigt de Hyundai Ioniq 3 meer naar een lagere hatchback. De Kia EV3 is er met 58,3 kWh en 81,4 kWh accu's. De twee merken hebben eerder al bewezen niet altijd exact dezelfde hardware toe te passen en dus moet je er vooralsnog niet zonder meer van uitgaan dat de Ioniq 3 dezelfde pakketten krijgt. Indicatief zijn die waarden echter wel.

De positionering van de Hyundai Ioniq 3 wordt interessant. Hij zit wat afmetingen betreft vrij dicht op de Kona Electric. Die is 4,35 meter lang en heeft een wielbasis van 2,66 meter. Concreter: de Ioniq 3 wordt zo'n 5 centimeter korter dan de Kona Electric, maar heeft wel zes centimeter meer tussen de voor- en achteras. Een groot verschil tussen die twee: de Ioniq 3 is een dedicated EV en dat betekent dat er - in tegenstelling tot van de Kona - geen varianten met verbrandingsmotoren van komen.

Wanneer de Hyundai Ioniq 3 wordt gepresenteerd? Dit jaar nog, al weten we nog niet exact wanneer.

