Hyundai heeft beste multimedia in compacte klasse

Tegenwoordig is een multimediasysteem misschien wel het belangrijkste onderdeel van een auto. Zelfs in het B-segment bedien je er immers veel van de autofuncties mee. In een test met acht kleintjes zoeken we samen met twee lezers uit welk merk de 1-en en 0-en het beste op orde heeft.

Geregeld gaat het in AutoWeek-tests over de bediening van multimediasystemen in auto’s. Logisch ook, want het bedienen van zo’n systeem ­terwijl je elke seconde enkele tientallen ­meters vooruitgaat is niet zonder risico’s; daarom zijn een snelle responstijd en een logische ­bediening essentieel. Tegelijk realiseren we ons ook dat we op de AutoWeek-redactie ­behoorlijk beroepsgedeformeerd zijn. We kennen immers vrijwel alle systemen en weten op basis van ervaring vaak wel hoe systemen ongeveer in elkaar zitten. Om die reden gaan we dit keer op pad met twee ­lezers en acht populaire modellen in het ­B-segment. Zo kunnen we dus niet alleen bepalen of de systemen voor ons werken, maar ook of ze logisch zijn voor mensen die niet de hele dag met auto’s bezig zijn. We werken bij ieder model dezelfde lijst met zestien alledaagse opdrachten af. Van het instellen van een adres in de navigatie tot het zoeken van een radiozender en van het resetten van de boordcomputer tot het ­dimmen van de dashboardverlichting. Voor die laatstgenoemde opdrachten geldt dat we in sommige gevallen ook buiten het multimediasysteem moeten zoeken. Dat blijkt lang niet altijd een slecht idee.

De deelnemers

De opdrachten

Naam: Erwin de GrootLeeftijd: 37 jaarBeroep: BouwvakkerEigen auto: Geen, wel een motor Naam: Jack de FeberLeeftijd: 70 jaarBeroep: GepensioneerdEigen auto: Peugeot 2008

Navigatie

- Adres invoeren: Schalenhoek 5, Hoevelaken (3871 JH)

- Adres invoeren per toetsenbord

- Adres invoeren per spraakherkenning (tijd, aantal keer fout)

- Tussenbestemming invoeren: tankstation op de route (aantal keuzes, extra reistijd)

- Route annuleren

Audio

- DAB-zender zoeken 3FM

- 3FM toevoegen aan favorieten

- Automatisch schakelen DAB -> FM aan/uitzetten

- Automatische verkeersmeldingen aan/uitzetten

- Volume op stand vijf

Telefoon

- Koppel telefoon via Bluetooth

- Speel muziek af via telefoon

- Bel Marco Gorter

- Neem telefoon aan

Algemeen/auto

- Dim verlichting van multimediasysteem naar minimaal/maximaal

- Reset verbruikscomputer

- Check bandenspanning

Citroën C3 Aircross

Favorieten

Erwin: 27 secondenJack: 28 seconden Het eerste systeem is waarschijnlijk het meest wijdverbreide in dit segment. In uiteenlopende merken van Stellantis is het systeem in diverse vormen te vinden, van de Opel Corsa tot de DS 3. Het achterliggende systeem is precies hetzelfde, al ziet de ­menustructuur er vaak iets anders uit en is de hoeveelheid fysieke sneltoetsen vaak net even anders. Dat laatste blijkt in het geval van de C3 Aircross in zijn voordeel te werken. De niet te missen hometoets brengt je namelijk altijd terug naar een duidelijk startpunt, met als gevolg dat zowel Jack als Erwin snel de weg vindt. Wel valt het beiden op dat het touchscreen er soms lang de tijd voor neemt. Je kunt letters snel achter elkaar intoetsen bij het invoeren een adres, maar het duurt soms best even voordat het ingevoerde ook op het scherm verschijnt. Gelukkig leidt het systeem je wel duidelijk naar het correct invoeren van een adres, ­zodat de navigatie begrijpt wat jij bedoelt. De spraaksturing is minder duidelijk en vereist een specifieke manier om het adres er goed in te krijgen. Bij het invoeren van een tussenbestemming op de route is er erg veel keuze in submenu’s en subcategorieën. Leuk voor wie een museum zoekt, maar het was handiger geweest als autogerelateerde ­zaken als tankstations iets prominenter ­aanwezig waren.

Bij de bediening van de radio is vooral het vinden van een DAB-zender bij beide ­mannen een langdurig traject. Daarbij is het voor Erwin niet meteen duidelijk dat je een ­favoriete zender overschrijft door simpelweg op dezelfde tegel te drukken met de nieuwe favoriet geselecteerd. Opties als automatisch overschakelen van DAB naar FM en het aanzetten van filemeldingen gaan gestructureerd en eenvoudig. Datzelfde geldt voor het wijzigen van het volume, dat heel makkelijk met een fysieke knop gaat. Al met al geen slechte score. Hoewel de hard- en software zoals gezegd met andere Stellantis-producten worden gedeeld, werkt Citroën het slimmer uit dan sommige concerngenoten.

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 25 seconden

Jack: 51 seconden

Normaal gesproken zou het bij een knalgroene Ford Puma ST vooral gaan over zijn onderstel en 200 pk sterke driecilinder, maar vandaag beperken we ons tot het SYNC 3-systeem dat de ST natuurlijk deelt met de normale uitvoeringen. Fords multimedia­systeem heeft de afgelopen jaren flinke sprongen gemaakt, maar het blinkt nog altijd niet uit in gebruiksgemak, zo blijkt. Vooral het invoeren van een adres via spraakherkenning duurt heel erg lang. In tegenstelling tot veel andere systemen moet je vastomlijnde stappen doorlopen en dan het liefst een beetje vlot, anders onderbreekt het systeem je opdracht. Daarnaast maakt het niet altijd even handig gebruik van kleuren op het touchscreen. Vaak zijn belangrijke opdrachten blauw uitgevoerd, wat mooi opvalt in de grijze achtergrond. Maar een bestemming toevoegen aan een ­bestaande route gaat via een grijze knop, die daardoor niet genoeg opvalt. Zo zijn er wel meer opvallende keuzes gemaakt bij het ­ontwerpen van dit systeem. Bij het sorteren van de DAB-zenderlijst staat Radio 538 ­bijvoorbeeld onderaan de lijst, wat voor beide deelnemers niet logisch is. Het opslaan van een favoriete zender gaat door een van de tegels onderin ingedrukt te houden, maar ook dat valt net niet genoeg op.

Gelukkig zitten er niet overdreven veel lagen in SYNC. Als de deelnemers op een verkeerd spoor zitten voor een bepaalde functie, ­komen ze er vrij snel achter dat ze ergens ­anders moeten zoeken. Bij het uitlezen en/of resetten van de bandenspanning bijvoorbeeld, komen beide mannen er relatief snel achter dat dit niet in het centrale multimediasysteem zit en gaan ze door naar de boordcomputer in het instrumentarium, waar de ­informatie snel is gevonden.

Fluitje van een cent

Het koppelen van een telefoon met Bluetooth gaat niet helemaal probleemloos bij Jack, het systeem lijkt zijn iPhone niet te kunnen vinden. Bij de Android-telefoon van Erwin speelt dat probleem gek genoeg helemaal niet. Bellen en gebeld worden is een fluitje van een cent, bij een inkomende oproep staan er duidelijke knoppen in beeld, niet te missen. Grappig genoeg is dat weer niet zo bij het ­selecteren van een andere audiobron, daar is de knop ‘bronnen’ weer grijs op een grijze achtergrond, wat met name bij Jack tot de nodige frustratie leidt. Zoals gezegd heeft SYNC de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt, maar het systeem is voor een leek nog altijd bij vlagen wat onduidelijk. Gelukkig komt SYNC 4 er op ­korte termijn aan.

Hyundai i20

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 25 seconden

Jack: 30 seconden

Over het algemeen zijn we op de redactie fan van de multimediasystemen van Hyundai en Kia en vandaag lijken onze ­testdeelnemers zich daarbij aan te sluiten. Het systeem is niet het mooiste uit de test, maar dankzij het enorme formaat is het grote aantal keuzes toch overzichtelijk. Bovendien neemt het systeem je vaak bij de hand ­wanneer je iets probeert te doen, waardoor de gebruiker als het ware in een fuik wordt geleid. Omdat het systeem online zoekt naar bijvoorbeeld file-informatie, duurt het invoeren van een adres in het navigatiesysteem wat langer dan je zou verwachten. Dat neemt relatief veel tijd in beslag. Het zoeken via de spraakfunctie gaat opvallend makkelijk. Beide deelnemers hebben het adres bij de eerste poging te pakken. Het invoeren van een tankstation op de route gaat met iets meer moeilijkheden, vooral als de deelnemers zoeken naar een specifiek tankstation. In tegenstelling tot sommige systemen ­herkent het bijvoorbeeld niet een zoekopdracht als ‘BP Muiden’, wanneer je het BP tankstation langs de A1 bij Muiden wilt zoeken.

Wat de deelnemers lijkt te ­helpen is de consistentie in het systeem. Naarmate ze meer opdrachten uitvoeren, ­weten ze sneller de stappen te doorlopen doordat het voorspelbaar wordt wat er in het volgende menu van ze wordt verwacht. Van het zoeken van een zender tot het opslaan in favorieten en het koppelen van een Bluetooth-telefoon, de ­systeemlogica blijft voorspelbaar.

Priegelig

Wat meer moeite heeft vooral Jack met de boordcomputer in het ook al grote digitale ­instrumentarium. Dat je op en neer kunt met de knoppen op het stuur is snel duidelijk, maar dat er meerdere menu’s zijn waarin je op en neer kunt, niet. Daardoor duurt het ­resetten van de boordcomputer wat langer, hoewel Erwin diezelfde opdracht wel snel ­uitvoert. Als geheel maakt het systeem ­echter een positieve indruk; toch levert de laatste opdracht een smetje op. Het resetten van de bandenspanning gaat met een heel klein priegelig knopje links van het stuur en dat knopje moet je dan ook nog eens erg lang ingedrukt houden om de huidige bandenspanning op te slaan. Jammer, al is dat niet aan het multimediasysteem te wijten.

Mazda 2

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 36 seconden

Jack: 57 seconden

Samen met de Mini is de Mazda 2 de enige in de test waarbij het multimediasysteem niet alleen met een touchscreen ­bediend kan worden, maar ook met een ­centrale controller. Jack en Erwin kiezen voornamelijk voor het touchscreen en dat is erg krap bemeten. Dat maakt het uitvoeren van de opdrachten bovengemiddeld ingewikkeld. Toch is het vooral het invoeren van een adres via de spraakherkenningsfunctie dat tot de nodige vertraging en hilariteit leidt. Het lukt de deelnemers pas na minuten om het juiste adres te vinden en zelfs als er maar één keuze is, moet je toch nog een regelnummer selecteren om het adres in de ­navigatie over te nemen. Ook het invoeren van een tussenstop op de route gaat niet vanzelfsprekend. Zowel het vinden van een specifiek tankstation als het bepalen van de volgorde van de stops gaat met de nodige strubbelingen. Het instellen van de radio gaat veel makkelijker. Het enige wat opvalt is dat Erwin wat moeite heeft met het vinden van de automatische verkeersmeldingfunctie.

Klein stokje

Ook koppeling van een telefoon gaat beide deelnemers redelijk gemakkelijk af, al duurt het wel even voordat auto en telefoon ­daadwerkelijk gekoppeld zijn. Het selecteren van die telefoon als audiobron levert evenmin problemen op en gaat gelukkig iets vlotter. Erwin en Jack hebben wel heel veel moeite om de helderheid van het scherm te dimmen. Uiteindelijk vinden ze het kleine stokje bij de toerenteller, waarmee zowel de helderheid van het instrumentarium als die van het ­multimediasysteem kan worden ingesteld. Jack heeft daarnaast nog wat moeite met het resetten van de boordcomputer. Die is ­allerminst uitgebreid, maar de logica dat het ene knopje ‘Info’ wordt gebruikt om zowel te schakelen tussen de informatie van de boordcomputer als om deze te resetten, ­ontgaat hem aanvankelijk volledig.

Mini

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 43 seconden

Jack: 53 seconden

Jack zucht. “Weer zo’n rotding?”, zegt hij bij het zien van de iDrive-controller in de Mini. Het is duidelijk: de deelnemers hebben bij deze test in stilstand liever een touch­screen. En net als bij de Mazda kan de Mini ook daarmee worden bediend. Dat is helaas niet de enige gelijkenis, want net als bij zijn Japanse segmentgenoot is ook het scherm van de Mini daarvoor niet geoptimaliseerd. Daardoor duurt het invoeren van een adres door meerdere spelfouten langer dan gemiddeld. De spraakherkenningsfunctie werkt wel bovengemiddeld goed, al moet het adres worden ingesproken met de plaatsnaam als eerste. Het annuleren van de route levert bij zowel Jack als Erwin de nodige hoofdbrekens op. Er zit een klein finishvlagicoontje op het kaartscherm, daaronder zit de annuleringsknop. Dat blijkt voor beiden een behoorlijk onlogische plek. Het duurt tegen de drie ­minuten voordat ze de juiste knop te pakken hebben. Gelukkig werkt de radio overzichtelijker, de volumeknop is niet te missen en ook het vinden en instellen van een favoriete ­radiozender is zo gebeurd. De fysieke knop voor het inschakelen van de automatische verkeersmeldingen is echter wat te klein ­uitgevoerd; die wordt makkelijk over het hoofd gezien.

Makkelijk telefoneren

Ten dele herstelt het koppelen en gebruiken van een telefoon de balans in het voordeel van de Mini. Zowel een iPhone als een ­Android-toestel is binnen een halve minuut gekoppeld en het afspelen van muziek vanaf een Bluetooth-toestel gaat makkelijk en ­voorspelbaar. Zelfs de bandenspanning is in het menu snel gevonden. Wel hebben beide deelnemers wat moeite met het vinden van de knop voor de schermverlichting. Die zit links van het stuur, dus los van het systeem. Je moet het even weten, maar na een korte speurtocht beamen Jack en Erwin wel dat het een stuk handiger is dan door een menu te moeten lopen. Als je tenminste weet waar je moet zoeken.

Renault Arkana

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 23 seconden

Jack: 47 seconden

Wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor de ander ontzettend onlogisch zijn, zo blijkt wel uit het Easy Link-systeem in de Renault Arkana. De gemiddelde opdrachttijd van Erwin is een van de beste van de acht deelnemende systemen, terwijl Jack er beduidend langer voor nodig heeft. Daarbij begint hij nog met een kleine voorsprong, want een van de eerste opdrachten is het invoeren van een adres via de spraakbesturing. Toevallig gebruikt Jack daarbij precies de volgorde die het Renault-systeem graag hoort en dus gaat het in één keer goed. Erwin doet er ruim twee minuten over om het adres in het systeem te krijgen. Een adres invoeren via het toetsenbord en een tankstation ­toevoegen aan de route levert beide mannen niet veel problemen op, al is het vinden van een specifiek tankstation wat verder op de route niet mogelijk.

Alfabetische volgorde

Waar het voor Jack misloopt is de zoektocht naar 3FM op de DAB-radio. In principe staan de zenders op alfabetische volgorde, maar de zender staat onder de ‘N’ van NPO 3FM, wat voor de nodige verwarring zorgt. Wat niet helpt is het feit dat scrollen door de lijst met zenders met de nodige haperingen gaat, waardoor Jack de zender een aantal keer in het voorbijgaan mist. Het wijzigen van opties als het schakelen tussen DAB en FM en ­automatische verkeersmeldingen gaat ook niet helemaal vlekkeloos. Het grote aantal menu’s blijkt verwarrend te werken, terwijl ­Erwin daarvan amper last heeft.

Koppelen en gebruiken van een Bluetooth-apparaat als telefoon of mediadrager levert gelukkig weinig problemen op en hetzelfde geldt voor het instellen van wagenfuncties als de dashboardverlichting en het resetten van de verbruikscomputer.

Bij de laatste opdracht, het instellen van de bandenspanning, gaat het voor Jack alsnog mis. Er zijn twee menu’s met instellingen: een voor het systeem en een voor het voertuig. Voor Erwin geen probleem, maar Jack blijft meerdere malen in het systeemmenu ­hangen, voordat hij beseft dat er een tweede menu is voor instellingen van het voertuig. Dat duurt echter wel dik twee minuten.

Toyota Yaris Cross

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 32 seconden

Jack: 47 seconden

Wat we ook proberen, een adres invoeren met spraakherkenning wil met geen mogelijkheid lukken in de Yaris Cross. Zonde, want de eerste indruk van het Toyota Smart Connect-systeem is met zijn grote tegels en beperkte submenu’s veel beter dan het Touch 2-systeem van voorheen. Het invoeren van een adres met het toetsenbord gaat bij zowel Erwin als Jack heel makkelijk en ook het annuleren van de route is een fluitje van een cent. Een prominente rode knop is bijna niet te missen. “Goed knopje”, vat Jack het samen. Een tussenbestemming invoeren valt niet mee, het vergrootglas-icoon waarmee je verschillende tussenbestemmingen kunt zoeken springt niet genoeg in het oog, waardoor de deelnemers meermaals in verwarring naar het scherm zitten te staren. Ook bij het radiogedeelte zijn de ervaringen wisselend. Het zoeken en opslaan van zenders is zeer duidelijk vormgegeven, waardoor zowel Jack als Erwin er in een mum van tijd mee klaar is. Het aanzetten van de verkeersmeldingen moet echter gebeuren in het menu voor de instellingen, en dat is ­toegankelijk via een opvallend klein ­- en daardoor onopvallend - tandwiel-icoon in het home-menu. Vooral Jack kijkt er een aantal keren overheen.

Onhandige boordcomputer

Bij het koppelen met Bluetooth valt op dat een Android-toestel automatisch muziek ­begint af te spelen. Bij veel andere systemen moet Erwin op zo’n telefoon op ‘play’ ­drukken, maar in de Toyota gaat het ook via het ­systeem zelf. Keurig.

Maar dan komt het grote struikelblok: het ­instellen van de helderheid van het scherm. Dat zit goed verscholen in het menu van de ­boordcomputer en waar het multimediascherm simpel werkt, is de boordcomputer buitengewoon onduidelijk. Het duurt twee tot drie minuten voordat de deelnemers het juiste menu hebben gevonden.

Terugkeer naar de verbruiksmeter blijkt ook weinig vanzelfsprekend. De bandenspanning laat zich dan weer makkelijk uitlezen, maar dat is een kleine pleister op de wonde.

Volkswagen Polo

Gemiddelde opdrachttijd

Erwin: 31 seconden

Jack: 67 seconden

Wellicht dat het door de grafische pracht van het systeem komt, maar Jack heeft gemiddeld meer dan een minuut nodig voor de verschillende opdrachten en het verschil tussen beide deelnemers is nergens zo groot als bij de pas vernieuwde Polo. Het invoeren van een adres via het touchscreen gaat ­prima. Het systeem leidt je stap voor stap naar het juiste adres, waardoor het bijna niet fout kan gaan. Met de spraakherkenning is het voor Jack echter behoorlijk worstelen. In plaats van in Noord-Holland komen we ergens in de Achterhoek uit. Ook het invoeren van een tankstation als tussenbestemming kost bijzonder veel tijd. “Waarom zou ik ­laadpalen willen zien?”, vraagt Jack zich niet ­geheel ten onrechte af. Dat het niet alleen aan hem ligt bewijst het feit dat ook Erwin er de nodige moeite mee heeft. Het tankstation zoeken gaat makkelijk, maar dat vervolgens als tussenbestemming overnemen gaat ­lastiger dan nodig, waardoor ook hij er bijna twee minuten mee bezig is. Bij het bedienen van de radio blijft het verschil tussen Jack en Erwin bestaan. Voor Erwin is het allemaal vrij logisch, terwijl Jack helemaal verstrikt raakt in de vele menu’s.

Niet gevonden

Als enige auto gaat in de Polo het koppelen met ­Bluetooth niet direct goed bij de iPhone van Jack. Het systeem vindt de telefoon simpelweg niet en ook na het in- en uitschakelen van Bluetooth op de telefoon wil het niet lukken. Pas na het uitzetten en opnieuw starten van de auto lukt het. Bij de Android-telefoon lukt het koppelen wel in een keer, maar ­downloadt het systeem de contacten uit de telefoon niet goed, waardoor een contact bellen niet wil lukken. Opvallend.

Het instellen van de helderheid van het scherm levert eveneens hoofdbrekens op. In de menu’s ‘instrumentenpaneel’ en ‘digital cockpit’ is het niet te vinden, in plaats daarvan vind je de schuifbalk in het menu ‘licht’. Vooral voor Jack is dat niet logisch. Bij het ­instellen van de huidige bandenspanning als de correcte spanning valt ten slotte op dat het juiste menu zo gevonden is, maar dat de auto pas bevestigt dat de nieuwe spanning is ­opgeslagen nadat je dat menu weer hebt ­verlaten.

Oordeel

Hyundai: gemiddeld 28 seconden Citroën: gemiddeld 28 seconden Renault: gemiddeld 35 seconden Ford: gemiddeld 38 seconden Toyota: gemiddeld 40 seconden Mazda: gemiddeld 47 seconden Mini: gemiddeld 48 seconden Volkswagen: gemiddeld 49 seconden

Kijken we naar de gemiddelde tijd per opdracht over onze twee deelnemers, dan eindigen de Hyundai en de Citroën bovenaan de lijst met een afgerond gemiddelde van 28 seconden. Toch zetten we de Hyundai op de eerste plaats, omdat het verschil tussen beide ­deelnemers daar het kleinst is. Alsnog een keurige score voor het Stellantis-systeem, dat in de Citroën goed tot zijn recht komt. Op gepaste afstand volgen Renault en Ford. Het systeem van Renault profiteert van een groot scherm, waardoor er veel informatie op past, maar het reageert soms te traag en de menustructuur is met name voor Jack lang niet altijd duidelijk. Het Toyota-systeem ­verliest het vooral op de samenwerking met de boordcomputer, die in verhouding veel ingewikkelder werkt. Het Smart Connect systeem zelf doet het bovengemiddeld goed. In tegenstelling tot veel redacteuren vinden onze lezers de centrale controllers van de Mazda en de Mini kennelijk erg verwarrend. Duidelijk is dat beide systemen vooral zijn ingericht om daarmee te bedienen en dat komt de ­touchscreenfunctionaliteit duidelijk niet ten goede. Onderaan de lijst eindigt het systeem van Volkswagen. Het ziet er mooi uit, maar is te uitgebreid. Daarbij werkte het als enige niet vlekkeloos samen met Bluetooth-apparaten.