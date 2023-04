Hoe zuinig is de Hyundai i20 (2014 – 2020) in de praktijk?

De Hyundai i20 daagt auto’s als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta uit in het B-segment. Doet hij dat ook met een aangenaam laag brandstofverbruik? Tankbonnetjes van echte gebruikers in de AutoWeek Verbruiksmonitor geven het antwoord.

De derde generatie Hyundai i20, die we in dit artikel behandelen, maakte zijn opwachting in 2014. Het model was beschikbaar met meerdere benzinemotoren. De 1.0 T-GDI is een driecilinder turbomotor met 100 pk, daarnaast werd ook een ongeblazen 1.2 viercilinder geleverd. Van deze motor bestaan twee vermogensvarianten, de 1.2 LP (Low Power) met 75 en de 1.2 HP (High Power) met 84 pk. De trekkracht is in beide gevallen gelijk: 122 Nm.

Verbruik 1.0 T-GDI 100

De 1.0 T-GDI komt het vaakst voor in de AutoWeek Verbruiksmonitor. Met deze motor verbruiken eigenaren gemiddeld 1 op 15,5 (6,5 l/100 km). De twee zuinigste rijders noteren 1 op 18,3 (5,5 l/100 km) over afstanden van bijna 60.000 en 23.000 kilometer. De onzuinigste bestuurder ‘doet’ 1 op 13,1 (7,6 l/100 km), maar stopte vrij snel met bijhouden van het verbruik. De op één na hoogste waarde is 1 op 14 (7,2 l/100 km), gemeten over een afstand van 26.062 kilometer.

Is de 1.2 zuiniger?

Dan de turboloze viercilinder, waarvan we de LP en HP-versie op één hoop vegen. Het extra vermogen van de tweede staat een gunstig verbruik niet in de weg, want de zuinigste 1.2-rijder heeft een HP-variant. Daarmee rijdt ie al ruim 83.000 km lang gemiddeld 1 op 17,8 (5,6 l/100 km). De onzuinigste i20 1.2 is juist een LP, waarmee de eigenaar 24.000 km aflegde met een verbruik van 1 op 16,1 (6,2 l/100 km). Het gemiddelde voor beide 1.2-versies ligt op 1 op 17 (5,9 l/100 km).

Wie op zoek is naar een zuinige Hyundai i20 kan het beste kiezen voor een 1.2 viercilinder. Deze levert niet de vlotte prestaties van de driecilinder turbo, maar laat wel gemakkelijker een gunstig verbruik noteren. Een - nieuwere - Volkswagen Polo 1.0 TSI met 95 pk is in de praktijk aanzienlijk zuiniger dan de Hyundai. Ook de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost laat gunstigere verbruikswaarden zien.