Hyundai i10-familie vernieuwd

De ene auto is de andere niet en zo is ook de Hyundai i10 die je in Nederland kunt kopen niet gelijk aan zijn Indiase broertje. Nog voordat Hyundai de huidige generatie i10 voor de Europese markt voorstelde, trok het in India het doek van de Grand i10 Nios (foto 2). Die Hyundai Grand i10 Nios gaf stiekem al behoorlijk wat details weg van de uiteindelijke i10 die naar Nederland zou komen. Net als voorganger Grand i10 - inderdaad, zonder Nios - deelde die Grand i10 Nios namelijk behoorlijk wat met onze i10. Inmiddels is de Grand i10 Nios enkele jaren oud en is het tijd voor een facelift. Hyundai neemt direct het hier tevens onbekende sedan-neefje van de i10 onder handen: de Aura.

De Hyundai Grand i10 Nios lijkt van een afstandje behoorlijk op de i10 die in de Nederlandse showrooms bevolkt, maar is toch echt anders. Hoewel de technische basis min of meer gelijk is, is de Grand i10 Nios een maatje groter. Zo is de wielbasis van de Indiase Grand i10 Nios met 2,45 meter 2 centimeter groter dan die van het hier bekende model. De totale koets is met 3,81 meter zelfs 14 centimeter langer dan de internationale versie van de i10. De Grand i10 Nios - die ook in landen als Vietnam, Mexico en Zuid-Afrika wordt gevoerd - had altijd al een van de bekendere i10 afwijkend front. Zo kreeg de Grand i10 Nios een grille zonder concave lijnen en plaatste Hyundai er ook geen in een rondje gehuisveste led-dagrijverlichting in. Wél kreeg de Hyundai Grand i10 Nios haakvormige ledjes aan weerszijden van zijn grille.

Terugdraaien

Bij de facelift verdwijnen die eigenwijze ledhaakjes juist. Hyundai geeft de Grand i10 Nios namelijk een compleet nieuwe voorbumper waarvan grofweg 80 procent uit gedeeltelijk dicht zwart gaaswerk bestaat. In de inzetstukken die in carrosseriekleur zijn uitgevoerd, zitten voortaan led-dagrijverlichting in een Y-vorm. Ook aan de achterzijde is er nieuws. De achterlichten worden namelijk aan elkaar geknoopt door een ledalk die optisch doorloopt in de nieuwe signatuur van de daadwerkelijke achterlichten. Iets soortgelijks zagen eerder al bij de voor de Zuid-Amerikaanse markt bestemde vernieuwde HB20. Centraal op de achterklep zien we een groot Hyundai-logo met eronder groot uitgeschreven 'Nios'. Vanbinnen blijft de Grand i10 Nios - op de komst van een paar kleuren na - ongewijzigd en dus lijkt het interieur weer als twee druppels water op dat van de Hyundai i10 die in de Nederlandse showrooms staat.

Hyundai i10: ook als sedan!

In de vorm van de Aura - of Grand i10 Sedan - verkoopt Hyundai zelfs een sedanversie van de Grand i10 Nios. Ook die wordt nu aangescherpt. Het is overigens niet voor het eerst dat de i10 een sedanversie heeft. Zo bestond er op basis van de vorige generatie Hyundai i10 een compact sedannetjedat Xcent heette. Terug naar de Hyundai Aura. Die had voorheen (foto 10) hetzelfde front als zijn hatchbackbroer, maar krijgt nu een meer eigen gezicht aangemeten, compleet met een andere bumper en een in carrosseriekleur gespoten stuk dat het front in meerdere lagen verdeelt. Aan weerszijden van de voorbumper zien we L-vormige led-dagrijverlichting. Voortaan hebben alle Hyundais Aura - met uitzondering van de basisversie - een achterspoiler.

De Hyundai Aura heeft dezelfde wielbasis als de Grand i10 Nios, maar is met zijn lengte van net geen 4 meter een flink stuk langer. In de kofferbak kun je ruim 400 liter aan bagage kwijt en daarmee is het een waar pakezeltje. Ter vergelijking: de Grand i10 Nios schopt het tot 260 liter.

Vind jij dat Hyundai de Aura ook in Europa zou moeten verkopen? Waarom wel, of waarom juist niet?