Als je oog in oog staat met de nieuwe Freelander, dan zie je pas hoe groot hij is. Met dik vijf meter is hij even groot als een Land Rover Defender. Bij een eerste ontmoeting hoorden we nog meer ins en outs van deze auto, die eind 2027 naar Nederland komt.

In China konden we de onthulling van de nieuwe Freelander bijwonen en hoewel nog heel veel onbekend is over de auto, zijn we wel iets wijzer geworden. En we kunnen hem in vrijwel definitieve vorm aan je laten zien.

Freelander is nu de merk- en typenaam van de auto, die is geboren uit een joint venture tussen Jaguar Land Rover aan de ene kant en Chery aan de andere. De Britten zorgden voor het design en de Chinezen voor de techniek. Overigens is de auto als Freelander 8 gepresenteerd, waarbij het doel van dat cijfer nog een beetje onduidelijk is. Wel is er al gezegd dat er in de komende vijf jaar nog zes SUV-modellen zullen worden geïntroduceerd. Er zal onder meer een iets kortere versie komen.

Gekunstelde ruit

De auto is ontworpen bij Jaguar Land Rover en in het team zaten een aantal designers die dertig jaar geleden ook al hebben gewerkt aan de originele Freelander. En hoewel het echt geen retromodel is, hebben ze toch geprobeerd een stijlkenmerk over te hevelen. De Freelander cabriolet had toen een opvallende driehoekige achterruit en die hebben ze meegenomen naar de nieuwe Freelander. Het is een kwestie van smaak, maar wij vinden het een beetje gekunsteld overkomen.

Het is verder een bonkige, beetje vierkante auto. Aan de voor- en achterkant staat de merknaam in grote letters uitgeschreven. Het bumperwerk doet wat plastiekerig aan; laten we hopen dat daar in de afrondende fase nog wat aandacht aan wordt besteed.

We zien een lidar op het dak aan de voorkant en eentje aan de achterzijde, dus we kunnen ervan uitgaan dat de auto geschikt is voor verregaand autonoom rijden.

Nog geen interieur

De auto die we hebben bekeken zat hermetisch op slot, dus we konden het interieur niet goed bekijken. Er is alleen een wazige foto getoond, maar die maakte de opzet wel duidelijk. En die is te vergelijken met die van de BMW iX3. Onder de voorruit zit een breed, vrij plat scherm en in het midden staat een groot liggend scherm.

In de loop van dit jaar gaat de auto in productie voor de Chinese markt. Eind 2027 komt hij naar een klein aantal Europese landen, waaronder Nederland. Als hij hier is, gaat hij niet verkocht worden via het Jaguar Land Rover-netwerk, maar bij dealers uit het Chery-netwerk. Chery kennen we nu van Omoda en Jaecoo, en gaat trouwens binnenkort ook onder eigen naam auto’s verkopen.

De auto krijgt verschillende aandrijflijnen. Er zal een volledig elektrische versie zijn, een plug-in hybride en een EV met range extender. Of die ook allemaal naar ons gaan komen, is nog niet bekend.

Ook in het terrein zal hij z’n mannetje moeten kunnen staan. Hij is uiteraard vierwielaangedreven en heeft liefst negen rijmodussen voor in het terrein. De auto is nu getoond met luchtvering, maar het is niet helemaal duidelijk of die altijd standaard zal zijn.