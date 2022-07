Hyundai HB20: vernieuwde compacte en belangrijke modelreeks

Hyundai voert een grondige facelift door op een voor het merk belangrijk model. We hebben het niet over de i20, maar over de HB20. De HB20 krijgt een volledig nieuwe voor- en achterkant aangemeten.

Autoliefhebberij is blind voor landsgrenzen en weet zelfs complete oceanen te overbruggen. Voor wie geïnteresseerd is in wat zich ver buiten de Europese landsgrenzen afspeelt, hebben we de grondig vernieuwde Hyundai HB20 voor je in de aanbieding. De HB20 is in Europa een volledig onbekend model, maar is daardoor zeker niet oninteressant. Het is namelijk de populairste personenauto in Brazilië.

Het modellengamma van Hyundai ziet er in het grootste land van Zuid-Amerika nagenoeg volledig anders uit dan in Nederland. Het merk verkoopt er de vorige generatie Tucson zij aan zij met de voorganger van die auto: de ix35. Daarnaast heeft Hyundai in Brazilië de hier onbekende compacte cross-over Creta in de aanbieding. Tot zover de cross-overs en SUV's. Modellen als de i10, i20 en i30 vind je er niet. De enige lage modellen van Hyundai zijn de elders in de wereld Grandeur geheten Azera - een fikse vierdeurs sedan - en de HB20. De HB20 is een speciaal voor Braziliaanse ontwikkelde modelreeks, die kort door de bocht genomen het voor de lokale markt bestemde alternatief is voor de i20. De letters 'HB' in de modelnaam staan voor Hyundai Brasil' en daarmee is direct duidelijk dat ook de vernieuwde HB20 die in dit artikel de hoofdrol speelt niet naar Nederland komt.

Volledig nieuw is de HB20 niet, wel krijgt de in 2019 gepresenteerde tweede generatie van het model een grondige facelift. Het rond aflopende neusje met daarin grote, schuin geplaatste koplampen, waarmee de HB20 ietwat onbevangen de wereld in tuurde, moeten net als de grille met concave lijnen het veld ruimen. De HB20 krijgt er een veel serieuzer front voor terug. De hatchback krijgt kleinere, venijniger vormgegeven koplampen, en een grille die voortaan uit twee delen is opgebouwd en door de bumper wordt opgesplitst. Voor een facelift gaat de opfrisbeurt bijzonder ver. Voor het vernieuwde front heeft Hyundai namelijk ook de motorkap en de voorschermen volledig moeten vernieuwen.

De wijzigingen aan de achterkant zijn tevens niet gering. De achterlichten, die voorheen op ietwat ongebruikelijke wijze vanuit de onderste helft van de units doorliepen in de achterklep, zijn vervangen door scherper getekende led-exemplemplaren die juist aan de bovenzijde de klep binnendringen. De achterlichten zijn met elkaar verbonden door een ledstrip. Onderaan de achterzijde vinden we een volledig nieuwe achterbumper. Ook hier geldt dat Hyundai behoorlijk ver is gegaan voor een facelift. De achterklep is namelijk volledig nieuw van vorm, al zijn de achterschermen wel gelijk aan die van de pre-faceliftversie. De wijzigingen in het interieur zijn minder groot, al krijgt de HB20 wel een vernieuwd infotainmentsysteem en is hij voor het eerst optioneel met een digitaal instrumentarium te krijgen.

Hyundai HB20

De HB20-familie bestond voor de facelift uit de HB20 (vijfdeurs hatchback), de HB20S (een vierdeurs sedan) en de HB20X, een met cross-overdetails overladen HB20. Vooralsnog heeft Hyundai alleen officieel beeldmateriaal van de HB20 vrijgegeven. De HB20S krijgt een vergelijkbare opfrisbeurt als de HB20. Zes airbags zijn voortaan standaard, hetzelfde geldt voor systemen als tractiecontrol, stabiliteitscontrole en Hill Start Assits. De HB20 maakt - optioneel - voor het eerst kennis met systemen als dodehoekdetectie en Safe Exit Warning. Aan de motoren wordt niet gesleuteld en dus is de HB20 gewoon weer te krijgen met een 80 pk sterke 1.0 en met een 120 pk sterke 1.0 T-GDI-machine. De vanafprijs van de vernieuwde HB20 bedraagt omgerekend net geen 14 mille.

Bedrijfswagen Fiat Strada was in 2021 de best verkochte auto in Brazilië, maar het is de HB20-reeks van Hyundai die zich er de best verkochte personenauto mocht noemen. Er werden vorig jaar 86.455 HB20's verkocht, iets meer dan van de Fiat Argo (84.644 stuks). Andere concurrenten van de HB20 zijn auto's als de Chevrolet Onix en Volkswagen Gol.