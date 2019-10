Hyundai Grandeur voor het eerst in beeld

SUV-trend of niet, Hyundai steekt een hoop ontwikkelingsgeld in de nieuwe sedans. Na de spraakmakende nieuwe Sonata is het tijd voor een nieuwe Grandeur, die elders op de wereld Azera heet. Hyundai ‘teast’ de auto vanuit alle hoeken.

De Grandeur was zeker in z’n laatste generaties al geen muurbloempje, maar lijkt er in z’n nieuwe vorm nog een schepje bovenop te doen. Wat we te zien krijgen van de auto, is alvast lekker onderscheidend. Zo lijken de koplampen vloeiend over te gaan in de grille, doordat de Koreanen led-elementen in de ‘gaten’ van dat rooster verstoppen.

De grille zelf is nogal fors en herbergt ook de kentekenplaat. Van opzij valt de glaspartij op, dankzij de voor een sedan erg forse derde zijruit. Ook het achterportier is aan de grote kant. De kont kenmerkt zich door een opvallende ledstrip over de volle breedte, waarmee de Grandeur beantwoordt aan de laatste mode.

De naam ‘Grandeur’ kan een belletje doen rinkelen, want ooit was er in Nederland ook een model met die naam. Na die auto was het in Europa klaar met de grote, luxe sedans uit Korea, maar elders op de wereld leeft de Grandeur nog altijd voort. De auto staat boven de evenmin in Europa leverbare Sonata in het gamma als het vlaggenschip van Hyundai. Die rol was voorheen weggelegd voor de Equus, maar die auto is inmiddels bij luxemerk Genesis ondergebracht als G90.

De bloedlijn van de Grandeur gaat terug tot 1986, toen een door Hyundai geproduceerde variant van de Mitsubishi Debonair werd geïntroduceerd. Het eerste model dat in Europa werd verkocht was de in 1999 gelanceerde XG. In de VS en Canada staat de Grandeur bekend als Azera, maar is de auto in 2017 van de markt gehaald om ruimte te creëren voor Genesis. Of dat besluit met de nieuwe Grandeur wordt teruggedraaid, valt te betwijfelen.