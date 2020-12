Uber verplicht chauffeurs vanaf 2025 elektrisch te rijden

De keuze voor Amsterdam als eerste stad waar Uber alleen nog elektrisch gaat rijden, is gemaakt wegens de infrastructuur. Ook in Londen wordt elektrisch rijden de norm, zegt Uber-directeur Anabel Diaz. "Londen en Amsterdam zijn de twee steden met de beste infrastructuur. Je moet als chauffeur niet naar een laadpaal hoeven zoeken en het moet mogelijk zijn om 's nachts te laden. Andere Nederlandse steden volgen; we houden de ontwikkelingen daar in de gaten.'' Ubers doel is dat in Europa in 2025 minimaal de helft van alle ritten in zeven grote steden elektrisch is.

Uber zegt de 4.000 chauffeurs die in Nederland voor het bedrijf rijden bij de vergroening 'te ondersteunen'. Het bedrijf bedingt kortingen bij autoverkopers. Een elektrische Nissan Leaf is bijvoorbeeld met 20 procent korting aan te schaffen en ook voor de Renault Zoe is een korting beschikbaar. Dat heeft te maken met een deal tussen Uber en Renault-Nissan, die eerder dit jaar werd beklonken. Ook komen er leasemogelijkheden. "We maken de ritten met de elektrische taxi - Uber Green - € 2 per rit duurder. Veel mensen willen met een duurzame taxi reizen en willen die opslag betalen voor een milieuvriendelijke rit. Dat hebben we onderzocht.'' € 1,50 van die opslag gaat naar de taxichauffeur, slechts € 0,50 is voor Uber, zodat het voor de chauffeurs iets aantrekkelijker wordt om elektrisch te gaan rijden.