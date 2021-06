Hyundai Elantra N: scherp gesneden

Hyundai's N-divisie heeft honger. De gespierde Kona N is nog piepjong, maar de sportieve tak van de Koreaanse autobouwer kijkt al uit naar het volgende N-model. Dat is nu eens geen hatchback of cross-over, maar een échte sedan.

Hyundai's N-gamma omvat in Europa de i30 N, de i30 N Fastback, de i20 N en sinds kort ook de Kona N. Buiten Europa levert Hyundai ook een N-versie van de eigenwijze Veloster, die niet het enige N-model blijft dat Europa moet missen. De N-tak heeft namelijk al enige tijd de Elantra N in ontwikkeling, een gespierde versie van de in Nederland niet geleverde Elantra.

De Elantra die de N-behandeling ondergaat is een verre nazaat van de auto die vanaf begin jaren negentig in Nederland als Lantra werd verkocht. Ook diens veel rondere opvolger ging als Lantra door het leven, de opvolger zou vervolgens ook in Europa Elantra gaan heten. Na die generatie splitste Hyundai's compacte modellijn zich op in de voor Europa bestemde i30 terwijl de Elantra-lijn elders werd voortgezet. De Elantra N op deze foto's is dan ook een sportieve uitvoering van de recentste modelreeks die vorig jaar maart in de Verenigde Staten zijn vuurdoop beleefde.

Die inmiddels zevende generatie Elantra, die in het thuisland overigens weer Avante heet en in Australië om de verwarring compleet te maken als i30 Sedan wordt aangeduid, heeft van nature al een opvallend vormgegeven exterieur. De N-saus zet dat uitbundige uiterlijk nog even extra aan. Op deze teaserplaten zien we sportief en fors lichtmetaal, rode sideskirts, rode accenten in de voor- en achterbumper, fikse stortkokers en een opvallende achterspoiler. De Elantra heeft in zijn momenteel krachtigste vorm een 204 pk sterke 1.6 T-GDI onder de kap, maar de N-versie gaat daar nog even fors overheen. Waarschijnlijk legt Hyundai dezelfde tot 280 pk en 392 Nm sterke geblazen 2.0 als krachtcentrale. Daarmee sprint de auto waarschijnlijk in 6 tellen naar 100 km/h.

Wie sportieve sedans een warm hart toedraagt, moet de Elantra N in ieder geval digitaal met open armen ontvangen. Sportieve versies van sedans zijn, zeker in dit segment, tegenwoordig een zeldzaamheid. Over enkele weken wordt de auto onthuld. Naar Nederland komt de Elantra N helaas niet. N-liefhebbers hebben mogelijk nog wel iets om naar uit te kijken. Volgens de geruchtenmolen heeft Hyundai namelijk een N-versie van de Tucson in het vat zitten.