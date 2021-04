Beresterke Hyundai Kona N gepresenteerd

Hyundai laat zich de laatste tijd van een heel speelse kant zien. Zo kreeg de veelbelovende elektrische Hyundai Ioniq 5 een bijzondere verpakking aangemeten en is niet alleen de nieuwe Tucson, maar ook de i20 een verfrissende en enigszins eigenwijze verschijning. Dan is er de Kona, een van nature al extravagante cross-over waar Hyundai nu een bijzonder heftige versie van presenteert. Dit is de Hyundai Kona N, een sportieve cross-over die geen hot hatchback, maar een hot cross-over genoemd zou mogen worden.

De Hyundai Kona N is zoals z'n naam al aangeeft de sportieve versie van de Kona. Wie het N-label op een Hyundai ziet, weet dat hij geen kinderachtige auto tegenover zich heeft. De N-divisie van Hyundai houdt niet van half werk, zo bewees het al met de Hyundai's i30 N en met de hier niet leverbare N-versie van de Veloster. Het absolute topmodel van de Kona-familie eist een bijzonder plekje op in autoland. De Hyundai Kona N nestelt zich namelijk tussen auto's als de 300 pk sterke Volkswagen T-Roc R, maar ruimschoots boven de 200 pk sterke Ford Puma ST.

Hyundai's N-divisie hangt namelijk een maar liefst 280 pk en 392 Nm sterke geblazen 2.0 in de Kona N, een 2.0 T-GDI die in exact die vorm ook in de i30 N met N Performance Package ligt. Die hitsige benzinemotor is altijd gekoppeld aan een automatische transmissie, een achttraps automaat met dubbele koppeling die luistert naar de naam N DCT. Die bak kennen we ook van de gefacelifte i30's N en kent drie speciale functies: N Power Shift, N Grin Shift en N Track Sense Shift. De eerste, N Power Shift, wordt geactiveerd als je het gaspedaal voor meer dan 90 procent intrapt. Hierbij wordt zoveel mogelijk kracht naar de voorwielen gestuurd en het schakelen gaat gepaard met kenmerkende 'scheetjes'. In deze modus lanceert de Kona N zich in slechts 5,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De rapste i30 N klaart de 0-100-sprint in 5,9 tellen. N Grin Shift, te activeren via een knop op het stuur, ontketent voor 20 seconden het volle vermogen van de 2.0. In N Track Sense Shift is de transmissie afgestemd op stevig boenderen op het circuit en past daar z'n schakelmomenten op aan. De topsnelheid van de Kona N bedraagt maar liefst 244 km/h.

Dat Hyundai's N-afdeling van de Kona N een serieuze machine heeft gemaakt, blijkt ook uit de overige aanpassingen. Zo is de Kona N dankzij onder meer instelbare schokdempers en variabele stabiliteitscontrole niet alleen te rijden in de standen Eco, Normaal, Sport N en en Custom, maar is er ook een speciale Sport+ modus. De Kona N staat op speciale Pirelli P-Zero-sportbanden en krijgt standaard extra krachtige remmerij, De stuurinrichting is aangepast en belooft een stuk directer te zijn dan die van de reguliere Kona's. De lijst met aanpassingen gaat verder. Zo heeft de Hyundai Kona N een elektronisch geregeld sperdifferentieel (N Corner Carving Differential). Hyundai maakt melding van een Electronic Sound Generator (ESG) die indien gewenst het motorgeluid versterkt. Ook standaard: een uitlaatsysteem met regelbare kleppen om de hoeveel geluid die uit de stortkokers komt te reguleren.

Design

Vanbuiten is de koning van het Kona-gamma te herkennen aan z'n grondig aangepaste uiterlijk. De Kona N staart stukken agressiever de wereld in dan z'n mildere broertjes en zusjes. Tussen de koplampen zitten drie gaten die voor extra koeling van de motor zorgen. Ook is het gaaswerk in de grille een specifiek N-detail. Ook opvallend: het Hyundai-logo zit voortaan niet tussen de grille en de motorkap, maar krijgt centraal in de grille een plek en is in Satin Grey uitgevoerd. Rondom is de Kona N aangekleed met rode accenten, tevens een kenmerk van de N-modellen. Zwarte kunststof wielkastranden maken plaats voor in carrosseriekleur uitgevoerde exemplaren. Ook de zijspiegelkappen en dakrails zijn van een kleur voorzien. De visuele attractie van de Kona N is misschien wel zijn achterkant. Hier zien een achterbumper met een diffuserachtig geheel en aan weerszijden ervan twee grote ronde uitlaatstukken. Bovenaan de achterruit plaatst Hyundai een fikse achterspoiler, een unit waarin een driehoekig derde remlicht is aangebracht. Hyundai zet de Kona N op speciaal 19-inch lichtmetaal, compleet met N-logo's op de naafkappen. De Kona N wordt leverbaar in een nieuwe lakkleur: Sonic Blue. Ook is het van de i30's N bekende Performance Blue op de Kona N beschikbaar. Het aangepaste bumper- en spoilerwerk maakt de Kona N 1 centimeter langer dan de Kona met N-Line-pakket.

Ook vanbinnen hanteert Hyundai's de N-kwast. Zo is interieur van de Kona N afgewerkt met alcantara en zit er een speciaal N-sportstuur met twee N-knoppen in de top-Kona. Aan die knoppen kun je zelf ingestelde rijmodi toewijzen. Achter het stuurwiel zitten schakelflippers. De handremhendel is met geperforeerd leer bekleed en overal en nergens kom je Performance Blue-kleurige stiksels tegen. Sportstoelen en sportpedalen? Van de partij, hetzelfde geldt voor een hele reeks N-logo's.

Wie inmiddels met de portemonnee in de aanslag zit, moeten we even tot bedaren brengen. Hyundai Nederland zegt nog geen besluit te hebben genomen de Kona N ook naar ons land te halen. Is de Hyundai Kona N een welkome smaakmaker? Laat het ons weten in de reacties!