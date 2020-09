Hyundai Tucson mogelijk ook als N

De gloednieuwe Hyundai Tucson is pas net los, of er wordt al gespeculeerd over meer mogelijkheden met de nieuwe SUV. Zo is een N-versie alles behalve uitgesloten.

Dat Hyundai de smaak aardig te pakken heeft met haar N-divisie, is wel duidelijk. Het begon hier allemaal met de i30 N en die is nu toevallig bijna klaar voor ronde twee. Inmiddels hebben we ook al kennis gemaakt met een i20 N en ook de Kona N zit in de pijplijn. Dat die laatste komt, was toch een klein beetje een verrassing. Het lijkt de weg te banen voor nog een sportieve versie van een SUV: de Tucson N.

In gesprek met Caradvice wil Lorenz Gaab, hoofdverantwoordelijk voor het wereldwijde productmanagement van Hyundai, natuurlijk nog niets bevestigen. Toch laat hij doorschemeren dat er iets op tafel ligt. "Alles is mogelijk. Als we het idee hebben dat er markt voor is in dat segment, als het logisch lijkt, dan kunnen we snel reageren." En een markt voor sportieve SUV's, die is er meer dan ooit tevoren. Hoofdontwerper SangYup Lee vult zijn collega aan en vindt dat de Tucson N wel genoeg onderscheidend moet zijn van de 'niet-N'. "De N-versie moet echt uit de voeten kunnen op een circuit. Die badge moet wel genoeg waarde hebben, dat is heel belangrijk."

We kijken er niet gek van op als op den duur een ingepakte en net even wat dikkere Tucson op de Nürburgring wordt gespot. Daar test Hyundai N immers haar nieuwe producten uitvoerig. Reken in het geval van de Tucson N op een vermogen van richting de 300 pk, verkregen uit een geblazen viercilinder, al is het ook niet onwaarschijnlijk dat Hyundai voor een eventuele N-versie van die SUV nog een tandje hoger in het motorenpalet kijkt.