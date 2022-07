Hyundai Elantra (2003) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Wie op dit moment op zoek is naar een absoluut koopje, moet op onze occasionpagina’s vooral eens zoeken naar Hyundai's en Kia’s van ongeveer twintig jaar geleden. Dat zijn auto’s waaraan vrijwel niemand denkt, maar stiekem waren kwaliteit en uitrusting in die jaren al heel aardig. Eén van de modellen die je dan tegen kunt komen, is een Elantra. Het in 2000 gelanceerde type was bij ons de eerste auto met die naam, maar elders op de wereld heetten de eerdere Lantra’s ook al gewoon Elantra. Ten opzichte van zijn voorganger is de Elantra van 2000 veel scherper gelijnd, met meer strakke vouwen en platte vlakken. Dat maakt hem niet ineens opvallend, maar wel duidelijk moderner. Het front van het oorspronkelijke model is best opmerkelijk. Dat komt vooral doordat de binnenste lijn van de koplampen niet evenwijdig loopt met de buiten-omtrek van de grille, hetgeen een wat ongebruikelijk plaatje oplevert. Ook de achterzijde heeft wat opmerkelijks, althans bij de vijfdeurs liftback. Die vervangt bij de Elantra de Lantra stationwagon en heeft opvallend kleine achterlichten. Dat is mogelijk, doordat Hyundai ervoor kiest om achteruitrijlicht en mistlicht hier naast de kentekenplaat te plaatsen. Wie dat wat te gewaagd vindt, kan opnieuw kiezen voor een vierdeurs sedan. Die heeft ‘gewoon’ twee grote lichtblokken en is dus heel wat conventioneler gelijnd.



Bij de facelift van 2003 verandert er een heleboel, maar toch moet je goed opletten om in één oogopslag te zien of er een oudere of nieuwere Elantra voor je neus staat. De uitstraling blijft namelijk grotendeels gelijk, met een nog altijd vrij smalle grille en donkere koplampen. Die koplampen zijn echter wel anders van vorm, met een nu nagenoeg verticale binnenzijde die wat meer parallel loopt aan de grille. Die grille is hoger en scherper. Deze wijzigingen betekenen ook dat er een nieuwe motorkap is, wat de facelift toch nog best ingrijpend maakt. De voorbumper doet gezellig mee en oogt na 2003 wat rommeliger dan voorheen. Dat komt vooral door de toegevoegde verticale spijlen in de brede luchtinlaat onderin. Ook het feit dat de stootstrip nu wordt onderbroken, oogt net even minder strak. Aan de achterzijde verandert er naar goed facelift-gebruik zo min mogelijk: we zien wat opgefriste achterlichtunits met witte in plaats van oranje ‘knippers’, maar daarbij blijft het wel.