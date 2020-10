Luxe op waterstof: Hopium Machina

Aan nieuwe merken die met een elektrische auto met een accupakket komen is geen gebrek, maar vandaag mogen we een ander soort nieuwkomer verwelkomen. De Hopium Machina is een waterstofsedan met indrukwekkende prestaties. Bovendien komt Hopium niet uit Azië of Californië, maar uit Frankrijk.

Verwacht op dit moment nog niet al teveel concrete informatie. De Hopium Machina is op de bijgevoegde computeranimaties nog enigszins in nevelen gehuld en dat gaat ook figuurlijk op. Gelukkig zijn daar onze Franse collega’s van AutoPlus, die zo vriendelijk zijn om aan Hopium wat informatie te ontfutselen.

500 pk, 1.000 km

De Machina is een luxesedan met vrij sportieve proporties, niet in de laatste plaats door z’n gigantische wielen. Onder de gladde koets ligt – in ieder geval in theorie - een aandrijflijn met een brandstofcel, goed voor zo’n 500 pk aan vermogen. De actieradius moet rond de 1.000 km eindigen, waarna ‘opladen’ bij het juiste tankstation in drie minuten achter de rug moet zijn.

Wie de Machina nog wat weinig realistisch vindt ogen, is niet gek. Details als de opvallende, maar weinig functioneel ogende lichtunits laten zien dat dit nog echt een concept-car is. Een fysieke versie van die concept-car zou in 2021 verschijnen, maar op de productieversie moeten we naar verluidt nog tot 2026 wachten.

Het Tesla van de waterstof

Hopium heeft grootse ambities en heeft als doel om vanaf 2030 een omzet van 1 miljard euro te behalen. Het lijkt er sterk op dat Hopium voor waterstofauto’s wil worden wat Tesla voor EV’s is. Toch zet het merk een gewaagde stap, want grote en traditionele autobouwers lijken steeds minder heil in het gebruik van waterstof voor personenauto’s te zien. Hyundai en Toyota zijn traditioneel de uitzonderingen, maar verder lijkt men zich steeds meer volledig op de zogenaamde BEV (Battery Electric Vehicle) te richten. Wie er uiteindelijk gelijk krijgt, zal in de toekomst moeten blijken.