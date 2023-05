Honda's piepkleine enorme verkoopsucces

Een van Honda's grootste verkoopknallers is even klein als succesvol. In thuisland Japan viert Honda dat het maar liefst 3,5 miljoen auto's van de N-serie heeft geproduceerd. Zo'n twee derde daarvan komt voor rekening voor slechts één modelvariant: de N-Box.

De fervente bezoeker van AutoWeek.nl heeft ongetwijfeld in de gaten dat we lang niet alleen auto's belichten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Wiens interesse enkel wordt gewekt door voor de Nederlandse markt relevante nieuwe auto's, doet er wellicht goed aan zijn muis naar de rechterhoek van het scherm te bewegen. De Honda's die in dit artikel een rol spelen, zijn immers niet alleen in Europa niet te koop, maar worden zelfs vrijwel alleen in Japan verkocht. Maar wel in grote getale.

Net als nagenoeg iedere andere Japanse autofabrikant levert Honda in zijn thuisland een reeks Kei-cars. Die piepkleine en veelal slim ingedeelde kleintjes zijn maximaal 3,4 meter lang en mogen niet alleen een maximaal 660-cc krachtbron, maar ook slechts maximaal 64 pk hebben. Deze fiscaal minder zwaar belaste kleintjes bestaan in diverse vormen. Van kleine hatchbacks tot smalle hoge rakkers in de stijl van de ook in Nederland verkochte Daihatsu Move. In december 2011 introduceerde Honda de eerste generatie van de N-Box en inmiddels heeft het al zijn Kei-cars samengebracht onder de N-serie. Die bestaat niet alleen uit de N-Box, maar tevens uit de N-One, de N-WGN en de N-Van. In ruim 11 jaar dat de N-reeks bestaat, is die familie pientere Hondaatjes goed voor meer dan 3,5 miljoen verkochte exemplaren, zo meldt Honda trots.

Tot en met maart 2023 heeft Honda 523.285 kleintjes van de N-serie verkocht. De absolute verkooptopper is de Honda N-Box waarvan er tot en met maart 2023 in totaal 2.368.450 stuks zijn verkocht. Daarmee heeft de N-Box binnen de N-Serie een aandeel van maar liefst 67 procent. De N-Box was in 2022 voor het achtste jaar op rij de populairste Kei-car van Japan en voor de tweede keer op rij de populairste nieuwe auto van het land. In de cijfers van de N-Box heeft Honda ook de verkoopresultaten van de N-Box Slash opgenomen. Dat tussen 2014 en 2020 geleverde model was in feite een eerste generatie N-Box met een oplopende raamlijn en een lager dak. De huidige N-Box - generatie twee - kwam in 2017 en ging in 2020 onder het mes.

De lagere en met vrolijk retrodesign overladen N-One bestaat met introductiejaar 2012 een jaartje korter dan de N-Box, maar is met in totaal 296.476 verkochte exemplaren beduidend minder geliefd. In 2020 toverde Honda de huidige tweede generatie N-One uit de hoge hoed. De N-WGN - die net als de N-One geen schuifdeuren heeft maar wel hoger is dan die hatchback - verscheen in 2013 ten tonele en is tot en met maart 2023 goed voor 687.812 verkochte exemplaren. De Japanse Kei-koper lijkt dus vooral voor zoveel mogelijk interieurruimte te gaan. Bedrijfswagen N-Van - de bestelwagen op basis van de N-Box - schopte het vanaf zijn komst in 2018 tot 170.547 verkochte exemplaren. Op basis van de N-Van komt Honda volgend jaar overigens met een kleine elektrische Kei-bedrijfswagen.