Honda presenteert nieuwe N-WGN

Autoliefhebberij houdt niet op bij de Nederlandse of Europese grens. Vandaag komen we onder meer uit in Japan, waar Honda een volledig nieuwe generatie van de N-WGN heeft gepresenteerd.

Honda heeft een reeks keicars die het onder zijn N-label schaart. Het merk heeft in het thuisland de N-One in de aanbieding, maar ook de N-Box, N-Van en de N-WGN. Van die laatste modellijn is er nu een volledig nieuwe generatie. Geheel volgens traditie biedt Honda een reguliere versie én een stoerder ogende Custom-variant aan. De letter 'N' staat overigens voor het Japanse norimono, iets wat simpelweg iets betekent als 'voertuig'.

De tweede generatie N-WGN is 3,4 meter lang - de maximale lengte die een kei-car mag hebben - en is 1,48 meter breed en in de basis 1,73 meter hoog. Later volgt nog een versie met een lager dak. Op de motorenlijst een 660 cc grote driecilinder benzinemotor, die 58 pk levert. Van die driepitter is ook een geblazen versie leverbaar, die 64 pk sterk is. Schakelen gaat in alle gevallen met een cvt. Voor de liefhebber is een vierwielaangedreven versie leverbaar. De Custom onderscheidt zich met zijn aangepaste snuit, sportieve wieltjes, transparante achterlichten en sportieve bumpers van de reguliere N-WGN.

De vernieuwde N-WGN en N-WGN Custom profiteren onder andere van een noodremsysteem dat zowel voetgangers als fietsers kan waarnemen. Het dappere kleintje is zelfs in staat om voetgangers in het donker te signaleren. De lijst met standaard veiligheidsystemen omvat onder meer: verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht, adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistentie. Het stuur is voortaan niet alleen in hoogte, maar ook in diepte verstelbaar. De op het platform van de N-Box geplaatste N-WGN heeft een brandstoftank die onder de voorstoelen is geplaatst, waardoor de bagageruimte is toegenomen, al zegt Honda niet met hoeveel liter de opbergplek is gegroeid. De bagageruimte is in twee delen op de splitsen door de laadvloer hoger te plaatsen.

Honda verwacht maandelijks 7.000 exemplaren aan de man te kunnen brengen. De N-WGN heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend € 10.500. Voor de N-WGN Custom moet de Japanse consument minimaal € 12.500 neertellen.

Op foto 15 zijn de vorige N-WGN en N-WGN Custom te zien.