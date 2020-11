Honda N-Box onder het mes!

Liefhebbers van flinterdunne en voor de Nederlandse markt totaal irrelevante facelifts moeten er even goed voor gaan zitten. De Honda N-Box wordt namelijk marginaal vernieuwd en dat is voor de liefhebber van kei-cars natuurlijk keigaaf.

Honda heeft met zijn N-modellen een complete familie met retrodetails doorspekte kei-cars op de Japanse menukaart staan. De in 2012 gepresenteerde N-One werd eerder dit jaar aan een compleet nieuwe generatie geholpen. De N-Box, die het opvallend genoeg zonder retrodesign moet doen, werd drie jaar geleden al volledig herzien en dus is het voor die hogere tall-boy kei-car nog te vroeg voor een generatiewissel. Wat doe je als Honda dan? Je voert een faceliftje door op het model. Een flinterdunne zelfs.

Eerlijk is eerlijk: ook wij moesten de foto's van de in 2017 gepresenteerde N-Box naast die van de vernieuwde versie houden om de verschillen te kunnen zien. De N-Box krijgt een gewijzigd stukje kunststof tussen zijn koplampen en krijgt een van één enkele lamel, in plaats van twee zwarte lamellen, uitgeruste onderste grille. Ook de N-Box Custom, de stoere variant met een eigen neus, wordt iets aangepast. Hier is het verschil echter iets groter. Zo is de grille volledig vernieuwd. De uitloper aan de onderkant beslaat nu nagenoeg de complete breedte van het front. Onderaan de neus treffen we een aangepaste voorbumper aan. Daarnaast verhuist de kentekenplaat van de N-Box Custom nu naar het midden van de snuit, volgens Honda om de breedte van de voorkant te benadrukken.

Bij beide types is een 660 cc driecilinder verantwoordelijk voor de aandrijving, die volgens de kei-wetgeving niet meer dan 64 pk mag leveren. Een CVT-transmissie is standaard. Ook de nieuwe N-One is er met voorwiel- en vierwielaandrijving.