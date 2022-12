Honda komt met piepkleine elektrische bedrijfswagen

Honda brengt de komende jaren een hele reeks nieuwe geëlektrificeerde en volledig elektrische auto's op de markt. Het merk werkt op elektrovlak onder meer nauw samen met General Motors, een samenwerking die onder meer tot de Honda Prologue heeft geleid. Omstreeks 2030 wil Honda wereldwijd maar liefst 30 verschillende elektrische auto's in het gamma hebben. Daar hoort ook een kleine elektrische bedrijfswagen die het in eigen huis ontwikkelt.

Honda laat alvast een eerste afbeelding zien van zijn nieuwe elektrische bestellertje. Het gaat om een elektrische bestelauto op basis van de N-Van. Maar, wat is een N-Van? De N-Van is een van Honda's kei-cars die onder de N-vlag hangen. De N-Van werd in 2018 gepresenteerd en is er tot op heden alleen met verbrandingsmotoren. Op basis van de N-Van komt straks dus ook een bestelversie met een elektrische aandrijflijn. De N-Van is en blijft een kei-car en dus is het niet aannemelijk dat het compacte pakezeltje ook naar Europa komt.

Honda mikt met de N-Van 'EV' vooral op het bezorgen van pakketjes en andere zaken in stedelijke omgevingen. Last mile delivery, zoals dat anno 2022 heet. De elektrische Honda N-Van moet zo'n 200 kilometer op een lading kunnen rijden. Z'n beoogde vanafprijs: zo'n €7.000! In het voorjaar van 2024 moet de kleine elektrische Honda op de Japanse markt komen.