Honda Accord Wagon SiR (1999) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Een 'slechts' 23 jaar oude Honda Accord zou normaal gesproken nog niet helemaal rijp zijn voor een plekje in 'In het Wild', maar hier hebben we niet zomaar een Accord voor ons. Dit is er namelijk één die we hier helemaal niet kennen.

De Honda Accord kenden wij hier in Nederland eind jaren 90 als de in het Britse Swindon gebouwde broer van de Rover 600. Er waren destijds echter wereldwijd drie verschillende Accords op de markt. De 'onze' voor de Europese markt, de Accord voor de Amerikaanse markt en de Japanse Accord. Die laatste zien we hier. Weliswaar van de voorkant duidelijk herkenbaar als een Honda uit die periode, maar de achterkant roept bij het voorbijlopen waarschijnlijk meer vragen op.

Laten we bij het begin beginnen. Honda besloot begin jaren 90 bij de vijfde generatie van de Accord een andere weg in te slaan. In tegenstelling tot voorheen ontwikkelde het twee losse Accords: eentje voor de Europese markt en eentje die het onder meer in thuisland Japan en Noord-Amerika moest doen. De Europese Accord was een bijna 4,68 meter lange sedan die zijn basis deelde met de Rover 600. De Japanse en Amerikaanse Accord was aanvankelijk ongeveer even lang, maar kreeg een iets scherper gelijnde koets en stond bovendien op een enkel voor Honda en Acura bestemde basis. Van die Accord kregen wij hier in Europa overigens wél de Coupé en de Aerodeck.

Een generatie later, eind jaren 90, ging Honda nog een stapje verder. Toen kwamen er namelijk drie Accords. Eentje voor Europa (een doorontwikkeling van de Accord waarbij Rover aanhaakte, een onder meer voor Amerika en Australië bestemde Accord en een Japanse. De Amerikaanse Accord kennen wij hier overigens ook, namelijk van de Accord Coupé die hier van 2000 tot 2003 leverbaar was. De Japanse Accord bleef ver bij ons vandaan. Die had je als sedan, maar ook als Wagon. Op deze foto's van AutoWeek-forumlid Thunderburt zien we zo'n Japanse Accord Wagon.

Het is vooral achteraan nogal een opvallende verschijning. De achterruiten lijken versmolten tot één grote glaspartij en bovendien zijn de achterlichten met elkaar verbonden door een dikke lichtbalk. Het doet al met al enigszins denken aan de Accord Aerodeck van een generatie daarvoor. Het is een aardig sportief aangeklede Accord Wagon en hoewel sommige zaken zoals de wielen en de achterbumper niet origineel zijn, was deze af fabriek al wat dikker uitgevoerd dan gewoonlijk. We hebben hier namelijk de Accord Wagon SiR, waarbij SiR staat voor Sport Injected Racing. Een sportieve jongen dus. Dat klopt op zich ook wel. Met een 200 pk sterke 2.3 in de neus met het befaamde VTEC schiet de toch dik 1.400 kilo zware Accord in 8,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Let wel: met een viertraps automaat.

Het kan haast niet anders dan dat de eigenaar een Honda-fan is die zijn kennis van het bij ons onbekendere spul goed op orde heeft. Dit is namelijk echt een bijzondere Accord en we vragen ons af of er meer van zijn in Nederland. Deze is er in elk geval pas net bij, want hij werd begin dit jaar naar Nederland gehaald. Welkom!