Hoe zuinig is de Opel Corsa in de praktijk?

Bij Opel herleven oude tijden. In 2022 kozen maar liefst 6.669 mensen voor de Corsa F, de Duitser die zijn technische basis deelt met de Peugeot 208. Op welk brandstofverbruik mogen eigenaren van de Corsa 1.2 Turbo rekenen onder Nederlandse omstandigheden, zelfs als er een caravan achter hangt? We duiken daarvoor in de AutoWeek Verbruiksmonitor !

De Opel Corsa komt altijd met een 100 pk sterke turbomotor, waar Peugeot ook nog een ongeblazen krachtbron met 82 pk in de prijslijst heeft. Hierdoor is de vanafprijs van de Corsa hoger, maar is de Opel bij gelijke uitrusting voordeliger – en nog ruimer ook. Of Opel daarmee de bewustere consument aanspreekt? Daar lijkt het wel op. Van de vaker verkochte Peugeot 208 houdt geen enkele eigenaar het brandstofverbruik bij in de Verbruiksmonitor, terwijl vier Corsa-rijders hun tankbonnetjes al sinds aanschaf van de auto trouw invoeren.

Goed gemiddeld verbruik, één afwijking

Gemiddeld halen de vier Corsa-rijders een verbruik van 1 op 17,6 (5,7l/100 km). Dit is een afwijking van 35 procent ten opzichte van de 1 op 23,8 (4,2l/100 km) die Opel belooft. Het gemiddelde wordt omhoog gejaagd door één bestuurder met een verbruik van 1 op 14,7 over 15.207 km. De drie andere Corsa-rijders doen het veel beter. Hun waarden liggen dicht bijelkaar, met een gemiddelde van 1 op 18,6. Wat blijkt? De ‘onzuinige’ Opel rijdt veel kilometers in de stad. Bij een tankbeurt met een gemiddeld verbruik van net geen 1 op 20 geeft de eigenaar aan bovengemiddeld veel snelweg te hebben gereden. De auto kán het wel!

Verbruik Corsa met caravan

Eén bestuurder gebruikt de Opel Corsa zo nu en dan als caravantrekker. Desondanks haalt hij over een totale afstand van bijna 26.000 km een gemiddeld verbruik van 5,4l/100 km (1 op 18,5). Over het verbruik van een Opel Corsa met caravan heeft deze bestuurder niet te klagen. Een afstand van 600 km, waarvan 200 met caravan, zorgt voor een gemiddeld verbruik van 1 op 15,2. We hebben hier ongetwijfeld te maken met een zeer bewuste rijder.

Nieuwe motor, duidelijke winst

Tot slot: hoe verhoudt het verbruik van de nieuwe Corsa zich ten opzichte van zijn voorganger? Twee bestuurders van een Corsa E 1.4 uit 2019 delen hun verbruik. De oude, turboloze 1.4 viercilinder is niet alleen minder krachtig dan zijn opvolger maar springt ook aanzienlijk minder zuinig met benzine om. Eigenaren noteren gemiddeld 1 op 14,3. In dit geval geldt: kiezen voor de moderne motor werpt zijn vruchten af, ook in de praktijk.