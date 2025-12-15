Het goedkoopste tankstation van Nederland staat net als vorig jaar in Drenthe. Het is ook van dezelfde aanbieder, maar staat om precies te zijn 11,6 kilometer bij de goedkoopste van vorig jaar vandaan. Ook in Overijssel en Zeeland kun je goedkoop tanken.

Tja, ‘goedkoop tanken’ is in Nederland altijd relatief. Brandstof is hier nu eenmaal altijd duur, maar de verschillen zijn groot. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse Slim Tanken Award van MultiTankcard, dat telkens weer studie doet naar de goedkoopste en duurste tankstations van ons land. Op gemeenteniveau was Frederiksoord in Drenthe de goedkoopste, met gemiddeld €1,7286 voor een liter E10. In Hollum in Friesland was je juist het duurste uit, met maar liefst €2,3067. Jawel: bijna zestig cent per liter verschil!

Langs de snelweg tanken is ook nog steeds bijna een garantie op het betalen van de hoofdprijs. Ten opzichte van tankstations die niet langs de snelweg staan, scheelde dat volgens MultiTankCard gemiddeld 19,7 cent per liter. Dat verschil is nu nog groter dan in voorgaande jaren, dus het loont in toenemende mate om niet langs de snelweg te tanken.

Drenthe

De goedkoopste tankstations staan uiteraard niet zelden in de grensregio’s, waar ze concurrentie van doorgaans goedkopere tankstations aan de andere kant van de grens ondervinden. Dat er ook veel dieper in Nederland af en toe positieve uitschieters zijn, wordt wederom bewezen in Drenthe. Aanbieder Kreuze B.V. in die provincie gaat er wederom met de eerste prijs vandoor in de categorie ‘Benzine’, waarbij er werd gekeken naar de gemiddelde prijs van een litertje E10 over heel 2025. Vorig jaar won Kreuze het in Havelte, nu moest je voor de goedkoopste benzine krap 12 kilometer verderop zijn in Frederiksoord. Gemiddeld betaalde je daar voor E10 €1,7229 per liter in 2025, net wat minder nog dan bij Joontjes in Steenwijk, Overijssel. In Steenwijk had je dan wel weer veel keuze, want Fieten Olie in diezelfde plaats komt op een derde plaats als het om benzine gaat.

Dieselrijders moeten de neus van hun auto niet naar het noorden, maar juist naar het zuiden richten. In Zeeland tref je de nummers een én twee aan. Tamoil Sluis – in het uiterste zuidwesten van ons land – en Tankstations Gebroeders Mangnus B.V. in Kapellebrug gingen er met de winst vandoor, met gemiddeld respectievelijk €1,5143 en €1,5144. Dikke tip: als je bij Mangnus staat, haal je de omweg naar de Tamoil er vermoedelijk niet uit.

Laadpalen

MultiTankCard zou de prijzen van laadpalen naar eigen zeggen graag samenkneden tot een Slim Laden Award, maar stelt dat de prijzen bij laadpalen daarvoor nog niet transparant genoeg zijn. Wel verwacht men verbetering op dat gebied door nieuwe Europese wetgeving. Voor dit jaar komt de redding van Independer, dat eerder al een onderzoek presenteerde met daarin de duurste en de goedkoopste laadpalen van Nederland, opgesplitst per provincie en per gemeente.