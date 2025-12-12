Het is niet altijd duidelijk wat je voor stroom betaalt bij een openbare laadpaal, maar de verschillen blijken gigantisch. Het verschil kan voor één volle accu zelfs zomaar €100 zijn, blijkt uit onderzoek.

Het zou erg prettig zijn als je bij iedere openbare laadpaal gewoon direct kon zien hoeveel je per kWh betaalt, maar dat is helaas nog lang niet het geval. Wel kun je de bedragen vaak in een app zien, maar de meeste mensen houden uit tijdgebrek of gemak waarschijnlijk gewoon de laaddruppel tegen de paal zonder eerst de prijs te bekijken. Als particulier kun je dat toch echt beter niet doen, blijkt uit onderzoek van Independer. Dat viste alle laadpaaltarieven van Nederland per gemeente boven water, uitgaande van zogenaamde ad hoc-prijzen. Dat is wat je betaalt zonder vooraf een abonnement of een specifieke laadpaal aan te vragen, gewoon door je pasje tegen de paal te houden dus.

Prijsverschillen per gemeente

Independer rekent in het onderzoek in ‘volle accu’s’ van 75 kWh. Best een flinke batterij dus, maar deel de genoemde bedragen dus gerust door 75 om een kWh-prijs te krijgen. Er werd louter gekeken naar reguliere laadpalen. Snelladers doen dus niet mee, wat het verschil tusen de duurste en de goedkoopste laadpaal des te indrukwekkender maakt. Independer bekeek laadpaaltarieven op gemeenteniveau en op provincieniveau, en lette vooral goed op de verschillen. Brunssum bleek de gemeente met het grootste verschil. Hier betaal je maximaal €1,55 voor een kWh (!), maar kun je na goed zoeken ook voor slechts 34 cent per kWh laden. Onderstaande kaart toont de grootste en kleinste verschillen in een overzicht.

Bron: Independer

Gemiddelde prijs per gemeente

De gemiddelde prijs voor een kWh verschilt logischerwijs ook flink per gemeente, al is het dus altijd zaak om vooral goed naar de prijs per specifieke laadpaal te kijken. Onderstaande kaart toont voor het overzicht toch de gemiddelde prijs per gemeente voor een volle batterij van 75 kWh.

Bron: Independer

De top 10 duurste gemeenten van Nederland om je auto op te laden is als volgt:

Súdwest-Fryslân (Friesland): € 58,99 voor een volle batterij Scherpenzeel (Gelderland): € 50,36 voor een volle batterij Heemstede (Noord-Holland): € 50,36 voor een volle batterij Woudenberg (Utrecht): € 50,36 voor een volle batterij Culemborg (Gelderland): € 47,34 voor een volle batterij Breda (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij Eindhoven (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij Loon op Zand (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij Dongen (Noord-Brabant): € 47,34 voor een volle batterij Dordrecht (Zuid-Holland): € 47,34 voor een volle batterij

Per provincie

Met al die gigantische prijsverschillen kun je je afvragen wat de gemiddelde prijs per provincie nog zegt, maar voor de zekerheid keek Independer hier toch naar. Zeeland bleek gemiddeld de duurste provincie om je auto op te laden, in Limburg ben je gemiddeld het goedkoopste uit.

Bron: Independer