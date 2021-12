Helft van verkochte elektrische auto's is Chinees

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn volgens Jato Dynamics wereldwijd 2,97 miljoen nieuwe elektrische personenauto's verkocht, dat aantal is maar liefst 149 procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Zo'n 45 procent van dat aantal is afkomstig van een Chinees merk. Een enorm aantal dus, het gaat namelijk om zo'n 1,34 miljoen exemplaren.

Eerlijk is eerlijk: het gros van die tussen januari en september verkochte elektrische auto's blijft in China. Sterker nog, Jato Dynamics meldt dat 95 procent van de wereldwijd verkochte elektrische auto's van Chinese merken in het thuisland is verkocht. China speelt in ieder geval wel een grote rol in de internationale productie van elektrische auto's, ook van merken die officieel niet als Chinees staan aangemerkt. Uit cijfers van Jato Dynamics blijkt dat gemiddeld 6 van de 10 in de eerste negen maanden van dit jaar wereldwijd verkochte elektrische auto's in China is geproduceerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met merken als Tesla, Volvo en Polestar die er een deel van hun EV's produceren. Zo is volgens de cijfers ongeveer de helft van alle Tesla's die tussen januari en september dit jaar zijn gebouwd in Tesla's Gigafactory in China geproduceerd.

Gaan we in Nederland en Europa straks veel meer Chinese EV's zien? Het zou zomaar kunnen. Aiways is in Europa nu een jaar actief en naast de elektrische auto's van Polestar en Lynk & Co en MG heeft de Nederlandse automarkt ook al kennis kunnen maken met de auto's van onder meer Seres. Volgend jaar komen er nog meer meerdere Chinese merken deze kant op, waaronder Ora, Wey, Xpeng, BYD, Nio, Byton en Hongqi.