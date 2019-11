Helft minder plug-ins en EV's verkocht in China

De Chinese autoverkopen zijn in oktober opnieuw lager uitgekomen dan een jaar eerder, meldt Reuters. De hardste klappen vallen in de hoek van de zogenaamde New Energy Vehicles, dus auto’s met een alternatieve aandrijflijn.

In totaal verkochten autofabrikanten in China vier procent minder dan in oktober 2018. Met het slechte resultaat gaat oktober 2019 de boeken in als de zestiende maand op rij waarin China het moet doen met een daling van de autoverkopen. Wel is die nu wat minder hevig dan in eerdere maanden: in september kwam de neergang uit op 5,2 procent, terwijl augustus zelfs een min van 6,9 procent noteerde. Let wel: het vergelijkingsmateriaal is telkens 2018, het jaar waarin Chinese autoverkopers het voor het eerst in 20 jaar met minder moesten doen.

Voor de New Energy Vehicles (NEV) is er voor de vierde maand op rij sprake van een daling, maar met een afname van 45,6 procent is die wel flink groter dan bij het totaalplaatje. In september kwam de daling bij de NEVs op 33 procent uit, terwijl er over heel 2018 nog sprake was van een stijging van 62 procent. De reden is hier vrij eenvoudig: de Chinese overheid heeft flink gesneden in de subsidies op NEVs. Dat blijkt z’n effect niet te missen.

De term NEV omvat niet alleen volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof, maar ook plug-inhybrides. Reguliere hybrides vallen niet onder deze verzamelnaam.

Het moge duidelijk zijn dat de gang van zaken in China alle aandacht krijgt van de wereldwijde auto-industrie, want China is nog altijd met afstand de grootste automarkt ter wereld. Volgens Focus2Move mag de Volkswagen Lavida zich dit jaar vooralsnog de populairste auto van het land noemen.